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Глебов раскрыл обстоятельства удаления Карпина

30 апреля 2023, 10:15
13

Футболист «Ростова» Даниил Глебов прокомментировал удаление главного тренера команды Валерия Карпина после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

– Что случилось в конце матча, что было уже после свистка?

– С судьями диалога не было, были больше эмоции от тренерского штаба. Я чуть успокаивал, потому что понимал – удалят. В итоге удалили, непонятно за что. Карпин спросил, почему судья не свистит фол, ему сразу дали красную карточку.

– В конце было два спорных момента, когда можно было ставить фол.

– Да, у Георгича был вопрос: почему ты не свистишь фол? Ни мата не было, ничего такого. И арбитр сразу же дает красную..

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Глебов Данил Карпин Валерий
Комментарии (13)
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alefreddy
1682839350
отмазка не более
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alex1951
1682841049
Карпуша....не мальчик в футболе. И он не червонец ,чтобы его все любили,это так на всякий случай. А так у него всегда принципиальная позиция. Мужик с яйцами ,как говорится...
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MaxRnD
1682841206
Левников не первый раз уже замазан в подобном, ну бесславный подонок, что с него взять ?
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Дядя Серёжа
1682841755
По идее: какой вопрос, такой ответ...
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