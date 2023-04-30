Глебов раскрыл обстоятельства удаления Карпина

Футболист «Ростова» Даниил Глебов прокомментировал удаление главного тренера команды Валерия Карпина после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

– Что случилось в конце матча, что было уже после свистка?

– С судьями диалога не было, были больше эмоции от тренерского штаба. Я чуть успокаивал, потому что понимал – удалят. В итоге удалили, непонятно за что. Карпин спросил, почему судья не свистит фол, ему сразу дали красную карточку.

– В конце было два спорных момента, когда можно было ставить фол.

– Да, у Георгича был вопрос: почему ты не свистишь фол? Ни мата не было, ничего такого. И арбитр сразу же дает красную..