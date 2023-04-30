Главный матч 25-го тура – встреча «Спартака» и «Ростова» в Москве. И она завершилась победой ничьей 1:1. Она важна по двум причинам. Во-первых, еще раз подчеркивает неудобство «Ростова» для «Спартака». Сейчас «Спартак» вырвал ничью на 94-й минуте.

Во-вторых, осложняет чемпионскую гонку.

В последний раз «Спартак» обыгрывал «Ростов» два года назад

Если исключить товарищеские турниры, то статистика последних очных встреч между «Спартаком» и «Ростова» такая:

29.04.2023 – ничья 1:1;

11.09.2022 – победа «Ростова» 4:2;

23.04.2022 – победа «Ростова» 3:2;

30.10.2021 – ничья 1:1;

04.04.2021 – победа «Спартака» 3:2.

В апреле-2021 была выездная победа «Спартака». Домашней же не было с 31 октября 2019 года. То был матч в Кубке России. Последняя домашняя победа «Спартака» над «Ростовом» в РПЛ случилась 5 мая 2018 года.

«Зенит» может оформить чемпионство в матче против «Спартака», но есть проблемы

25-й тур для «Зенита» начался достаточно удачно. В своей встрече против «Крыльев Советов» он одержал победу со счетом 5:1. В этом матче блистал Малком, подвиги которого мы собрали в одном материале:

Малком разрывает в этом сезоне РПЛ. Он точно готов к переходу в «ПСЖ»

Сразу же после этой победы у «Зенита» появились шансы оформить чемпионство в следующем туре – в матче против «Спартака». И на это в послематчевых интервью надеялись игроки «Зенита»:

Малком: «Чемпионство в матче против «Спартака»? Думаю, возможно, но против «Спартака» мы будем играть точно так же, как и во всех предыдущих играх против них и дома, и на выезде. «Зенит» с сильнейшим настроем будет играть на победу. Конечно, хочется оформить титул как можно раньше»;

Дмитрий Чистяков: «Нашим болельщикам хотелось бы [оформить чемпионство в матче против «Спартака»], думаю, и нам, конечно, тоже. Домашняя игра с принципиальным соперником! Если так сложится, это будет круто».

Чемпионство «Зенита» в матче со «Спартаком» возможно. Если бы «Спартак» обыгрывал «Ростов», то «Зенит» для золота РПЛ было бы достаточно победы в следующем туре. Но теперь для чемпионства «Зенита» должны выполняться два условия: первое – победа «Зенита» над «Спартаком»; второе – потеря очков «Ростова» в следующем туре, он сыграет против «Факела».

Чемпионство «Зенита» возможно и при его поражении. Для этого «Ростову» нужно проиграть «Факелу», а ЦСКА – не справиться с «Оренбургом».

Фото: телеграм-канал «Спартака», телеграм-канал «Зенита»