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    • Вау, «Спартак» вырвал ничью у «Ростова» на 94-й минуте. И теперь «Зенит» может стать чемпионом уже в дерби

    Вау, «Спартак» вырвал ничью у «Ростова» на 94-й минуте. И теперь «Зенит» может стать чемпионом уже в дерби

    Главный матч 25-го тура – встреча «Спартака» и «Ростова» в Москве. И она завершилась победой ничьей 1:1. Она важна по двум причинам. Во-первых, еще раз подчеркивает неудобство «Ростова» для «Спартака». Сейчас «Спартак» вырвал ничью на 94-й минуте.

    Во-вторых, осложняет чемпионскую гонку.

    В последний раз «Спартак» обыгрывал «Ростов» два года назад

    Если исключить товарищеские турниры, то статистика последних очных встреч между «Спартаком» и «Ростова» такая:

    • 29.04.2023 – ничья 1:1;
    • 11.09.2022 – победа «Ростова» 4:2;
    • 23.04.2022 – победа «Ростова» 3:2;
    • 30.10.2021 – ничья 1:1;
    • 04.04.2021 – победа «Спартака» 3:2.

    В апреле-2021 была выездная победа «Спартака». Домашней же не было с 31 октября 2019 года. То был матч в Кубке России. Последняя домашняя победа «Спартака» над «Ростовом» в РПЛ случилась 5 мая 2018 года.

    «Зенит» может оформить чемпионство в матче против «Спартака», но есть проблемы

    25-й тур для «Зенита» начался достаточно удачно. В своей встрече против «Крыльев Советов» он одержал победу со счетом 5:1. В этом матче блистал Малком, подвиги которого мы собрали в одном материале:

    Малком разрывает в этом сезоне РПЛ. Он точно готов к переходу в «ПСЖ»

    Сразу же после этой победы у «Зенита» появились шансы оформить чемпионство в следующем туре – в матче против «Спартака». И на это в послематчевых интервью надеялись игроки «Зенита»:

    • Малком: «Чемпионство в матче против «Спартака»? Думаю, возможно, но против «Спартака» мы будем играть точно так же, как и во всех предыдущих играх против них и дома, и на выезде. «Зенит» с сильнейшим настроем будет играть на победу. Конечно, хочется оформить титул как можно раньше»;
    • Дмитрий Чистяков: «Нашим болельщикам хотелось бы [оформить чемпионство в матче против «Спартака»], думаю, и нам, конечно, тоже. Домашняя игра с принципиальным соперником! Если так сложится, это будет круто».

    Чемпионство «Зенита» в матче со «Спартаком» возможно. Если бы «Спартак» обыгрывал «Ростов», то «Зенит» для золота РПЛ было бы достаточно победы в следующем туре. Но теперь для чемпионства «Зенита» должны выполняться два условия: первое – победа «Зенита» над «Спартаком»; второе – потеря очков «Ростова» в следующем туре, он сыграет против «Факела».

    Фото: телеграм-канал «Спартака», телеграм-канал «Зенита»

    Источник: «Бомбардир»

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    29.04.2023 21:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5580

      neim 1 час назад

      Какое там вырвал, отскочили Спартак ! )))
      Игра продолжалась до нужного гола.

      1
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      Рейтинг: +2042

      DMитрий 2 часа назад

      Наигранная интрижка получается. С одной стороны зачётно будет дома с хряками завершить давно начатое, а с другой Валера с Ростовом заслужил нас этого лишить. Не могу быть объективным в данной ситуации. В любом случае желаю жёлтому Ростову посеребрится.

      0
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      Рейтинг: +10

      zavalkanik 3 часа назад

      Мужики, вот вам совет). Ставлю уже 15 лет. Не ведитесь на каналы, группы и прочую ерунду, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 10 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: Серебряный прогноз. Выходит на первом месте.

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      Рейтинг: +2313

      Бриг 6 часов назад

      Такое ощущение, что тянули резину сколько можно (и не можно) дожидаясь чуда от Спартака. И - дождались.

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      Рейтинг: +262

      RedMaksim97 6 часов назад

      От Ростова будет многое зависить

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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 > RedMaksim97 6 часов назад

      ни от кого уже ничего не зависит ни о какой гонки за Зенитом нет а то что у Ростова украли победу это факт судья дважды не увидел фол в центре поля и поставил штрафной в пользу Спартака после чего и пошли эти два последних угловых

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