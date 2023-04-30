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  • «Зенит» может стать чемпионом в следующем туре – в этом ему помог «Спартак»

«Зенит» может стать чемпионом в следующем туре – в этом ему помог «Спартак»

30 апреля 2023, 13:46
52

Главный матч 25-го тура – встреча «Спартака» и «Ростова» в Москве. И она завершилась победой ничьей 1:1. Она важна по двум причинам. Во-первых, еще раз подчеркивает неудобство «Ростова» для «Спартака». Сейчас «Спартак» вырвал ничью на 94-й минуте.

Во-вторых, осложняет чемпионскую гонку.

В последний раз «Спартак» обыгрывал «Ростов» два года назад

Если исключить товарищеские турниры, то статистика последних очных встреч между «Спартаком» и «Ростова» такая:

  • 29.04.2023 – ничья 1:1;
  • 11.09.2022 – победа «Ростова» 4:2;
  • 23.04.2022 – победа «Ростова» 3:2;
  • 30.10.2021 – ничья 1:1;
  • 04.04.2021 – победа «Спартака» 3:2.

В апреле-2021 была выездная победа «Спартака». Домашней же не было с 31 октября 2019 года. То был матч в Кубке России. Последняя домашняя победа «Спартака» над «Ростовом» в РПЛ случилась 5 мая 2018 года.

«Зенит» может оформить чемпионство в матче против «Спартака», но есть проблемы

25-й тур для «Зенита» начался достаточно удачно. В своей встрече против «Крыльев Советов» он одержал победу со счетом 5:1. В этом матче блистал Малком, подвиги которого мы собрали в одном материале:

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Сразу же после этой победы у «Зенита» появились шансы оформить чемпионство в следующем туре – в матче против «Спартака». И на это в послематчевых интервью надеялись игроки «Зенита»:

  • Малком: «Чемпионство в матче против «Спартака»? Думаю, возможно, но против «Спартака» мы будем играть точно так же, как и во всех предыдущих играх против них и дома, и на выезде. «Зенит» с сильнейшим настроем будет играть на победу. Конечно, хочется оформить титул как можно раньше»;
  • Дмитрий Чистяков: «Нашим болельщикам хотелось бы [оформить чемпионство в матче против «Спартака»], думаю, и нам, конечно, тоже. Домашняя игра с принципиальным соперником! Если так сложится, это будет круто».

Чемпионство «Зенита» в матче со «Спартаком» возможно. Если бы «Спартак» обыгрывал «Ростов», то «Зенит» для золота РПЛ было бы достаточно победы в следующем туре. Но теперь для чемпионства «Зенита» должны выполняться два условия: первое – победа «Зенита» над «Спартаком»; второе – потеря очков «Ростова» в следующем туре, он сыграет против «Факела».

Чемпионство «Зенита» возможно и при его поражении. Для этого «Ростову» нужно проиграть «Факелу», а ЦСКА – не справиться с «Оренбургом».

Фото: телеграм-канал «Спартака», телеграм-канал «Зенита»

Источник: «Бомбардир»
Россия Ростов Спартак Зенит
Комментарии (52)
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neim
1682813055
Какое там вырвал, отскочили Спартак ! ))) Игра продолжалась до нужного гола.
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Бригадный
1682826131
Ситуация, конечно, экстраординарная. Семак имеет шанс стать самым великим тренером. Никогда в истории ни советского, ни российского футбола ни один тренер не выигрывал 5 подряд чемпионских титулов.
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Romeo 123
1682838067
За это зениту стоит отблагодарить спартак, штук 5 забить
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alex1951
1682841303
Насчет Зенита...Ха,кто бы сомневался...До начала Чемпа было все ясно... Зенит - это же флагман росфутбола...ГазПром,остальные пшли вон! Доколе?
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NewLife
1682843453
Попукивания и всхлипывания механизаторов и немытых. Как ни упражняйтесь в *издеже, как ни испражняйтесь здесь на белом фоне, ваше чемпионство похоже на успех рыболова, вытащившего огромного сома, которого до этого под водой спец сотрудники насадили на крючок. Проведение этой операции поручено рфс. Гордиться здесь нечем, наоборот должно быть стыдно, что без шулерства вы импотенты.
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Генрих1212
1682847481
Российский футбол деградирует, а у этих одна мечта.. Стать чемпионами победив Спартак.. Хозяин доволен будет, а то настрадался в молодости, от гегемонии Спартака.
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Январь 59
1682849467
Пожелаю Зениту в следующем туре стать чемпионом. Весьма знаковая будет победа. Потому как слишком много усилий приложил судейский корпус к помощи столичной команде, мясного происхождения. Но одного усилия судейства мало. Нужно еще и футболистам самим что то делать.
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Бригадный
1682854666
Зениту - титул. А вот, болельщиков коней стоило бы порадовать серебряными медалями. Это только гламурные подонки, спорта принципиально непонимающие, полагают что вся суть борьбы в чемпионате - это путевки в дерьмолиги европейские. Во времена былинные комплект медалей в чемпионате много выше ценился путевок в евродерьмо-кубки. Весь нынешний перекос приоритетов исключительно из-за денег возник. Свинарник, например, ни одного дерьмокубка не взял европейского. Но фанатами хрюканов на полном серьезе почитается как величайший клуб.
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НикКин
1682854974
Может пора уже пряма говорить что рфс судейский корпус финансы газпрома и админресурсы сделали зенит чемпионом и тут нет заслуги не тренера не игроков
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saf05
1682857060
Кто будет чемпионом, было понятно еще в первом туре
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