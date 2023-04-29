Малком разрывает в этом сезоне РПЛ. Он точно готов к переходу в «ПСЖ»

«Зенит» рвется к очередному чемпионству. И в этом ему здорово помогает Малком. У него было слабое начало сезона: в матчах против «Химок», «Крыльев» и «Локомотива» Малком лишь отдал голевую передачу. Зато позже он активизировался и теперь лучший в лиге.

Как играет Малком в этом сезоне РПЛ?

Вот несколько фактов о величии футболиста «Зенита»:

• 25 матчей в РПЛ в этом сезоне.

• 22 гола. Это лучший показатель после перехода на формат «осень+весна».

• Семь ассистов.

• Сумма – 29 очков по «гол+пас».

• Шесть дублей.

• Один хет-трик.

• Прямо сейчас Малком – лучший бомбардир РПЛ и четвертый ассистент.

• У Малкома 10 голов в семи матчах Премьер-лиги этой весной.

• В матчах против «Крыльев» он оформил покер – первый раз, когда в матче РПЛ футболист забивает четыре гола, с 2021 года. Тогда автором покера был Артем Дзюба.

• Малкому осталось три мяча до рекорда Олега Веретенникова по голам в одном сезоне чемпионата России. У Веретенникова их было 25 в 1995 году.

Недавно агент Малкома Луис Фернандо Гарсия оценил работу своего клиента, и вряд ли с ним кто-то не согласится: «Какие могут быть эмоции от сезона Малкома? Только гордость. Но впереди еще несколько матчей в РПЛ. Я очень горд за Малкома, что он показывает отличный футбол и забивает. Он стал лучшим бомбардиром лиги? С уверенностью можно сказать, что Малком лучший в РПЛ».

Почему Малком так хорош? Он называет изменение рациона как одну и причин великолепной трансформации:

«Действительно, в какой-то момент я очень серьезно пересмотрел свое отношение к еде. Во время восстановления после травмы знакомый диетолог посоветовал попробовать поменьше есть красного мяса и побольше белого. Тогда я ощутил какую-то легкость, не было такого тяжелого состояния внутри, я похудел.

Все это непосредственным образом отразилось на моем организме, теле, возможностях. Конечно, чуть позже я порой ел красное мясо. Барбекю, грили – у нас у бразильцев это в крови. Сейчас диетолог говорит мне, что в той форме, в которой я нахожусь, мне можно порой не ограничивать себя в мясе, но желательно следить за углеводами. Поэтому, к примеру, как бы я ни любил пасту, ем я ее только в день матча. Я также всю жизнь обожал сладкую газировку – для меня это было нечто само собой разумеющееся. Постоянно пил ее: утром, днем, вечером.

Однако начиная с прошлого года дал себе слово, что позволяю себе пить ее только после игры и очень внимательно слежу за потреблением сахара. Все это влияет на меня и на мое состояние, тело. В конечном счете такие детали оказывают сильное воздействие и на мою игру».

Недавно Сергей Семак вспомнил о сорванном переходе Малкома в «ПСЖ»

Вот цитата Семака:

«Вопрос не в том, ушел бы он или нет. Мы к этому готовы. Вопрос – как уходить. Есть цивилизованные методы, от которых стоит отталкиваться. Ведь в этой истории и Малкома ввели в заблуждение, сказав, что с «Зенитом» уже обо всем договорились.

Хотя это было неправдой. Мы с ним поговорили. Он сразу занял честную и порядочную позицию – если в клуб придет предложение, которое всех устроит, то он уйдет. Если нет – останется. Опасений за его настроение не было. У нас все игроки показывают хороший уровень. Это говорит об их характере, благодаря которому мы занимаем то место, которое занимаем».

За несколько дней до этого интервью Семак говорил о Малкоме и «ПСЖ» в таком контексте: «Если Малком уедет в Париж, мы только порадуемся за него. Он заслуживает приглашения в хороший клуб. Что касается нас, то будут другие условия, другие игроки. Мы же не всегда эти пять лет с Малкомом играли».

Агент Малкома говорит, что по его клиенту ведется обсуждения, но конкретной связи с «ПСЖ» не было. Вместе с этим в середине марта FootMercato писал, что летом «ПСЖ» может забрать Малкома, а «Зенит» хочет за него 30-35 млн евро. И это обсуждение – продолжение зимней ситуации.

Пару недель в январе медиа писали о переходе Малкома в «ПСЖ». Но 31 января гендиректор «Зенита» Александр Медведев сказал, что клуб не продаст Малкома этой зимой. Вместе с этим всплывало много слухов о причинах срыва этого трансфера. Французские медиа писали, что ФФП не позволил «ПСЖ» купить Малкома или взять в платную аренду с правом выкупа. А L’Equipe даже отмечал, что «ПСЖ» пробовал переманить Малкома через приостановление контракта, но у него в соглашении с «Зенитом» есть пункт, который запрещает это делать. Плюс этот вариант исключал его агент:

«Малком никогда не покинет «Зенит», воспользовавшись правом ФИФА на приостановку контракта. У меня нет информации, что «ПСЖ» предлагал подобное решение. Уйдет ли он в «ПСЖ» сейчас? Малком доиграет сезон за «Зенит».

Текст: Илья Егоров

Фото: телеграм-канал «Зенита», официальный сайт «Зенита»