Свинов ответил, планирует ли он возвращаться в «Спартак»

Вратарь «Факела» Илья Свинов высказался о своем будущем.

Воронежский клуб арендовал голкипера у «Спартака» до конца сезона-2022/2023.

За полгода в московской команде он ни разу не вышел на поле.

«Летом у меня заканчивается аренда – я вернусь в «Спартак». Дальше посмотрим. У меня нет мыслей. Мои мысли сейчас только о «Факеле». В конце сезона сядем и посмотрим.

Сейчас мне хочется остаться в РПЛ с «Факелом», а потом вернуться в «Спартак» и решить дальнейшую судьбу. Конечно, у меня есть мотивация доказать, что я достоин, и не только в «Спартаке», а стать лучшим вообще в России. Надеюсь, я приду к этому.

Переговоров с «Факелом» ещe не было. Мы сконцентрированы на результате, чтобы команда осталась. Все хотят, не только Воронеж, но и другие города, чтобы «Факел» остался.

Всем приятно играть с такими болельщиками, а не приезжать на стадион, где две или три тысячи», – сказал Свинов.