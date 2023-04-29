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    Свинов ответил, планирует ли он возвращаться в «Спартак»

    Вратарь «Факела» Илья Свинов высказался о своем будущем.

    • Воронежский клуб арендовал голкипера у «Спартака» до конца сезона-2022/2023.
    • За полгода в московской команде он ни разу не вышел на поле.

    «Летом у меня заканчивается аренда – я вернусь в «Спартак». Дальше посмотрим. У меня нет мыслей. Мои мысли сейчас только о «Факеле». В конце сезона сядем и посмотрим.

    Сейчас мне хочется остаться в РПЛ с «Факелом», а потом вернуться в «Спартак» и решить дальнейшую судьбу. Конечно, у меня есть мотивация доказать, что я достоин, и не только в «Спартаке», а стать лучшим вообще в России. Надеюсь, я приду к этому.

    Переговоров с «Факелом» ещe не было. Мы сконцентрированы на результате, чтобы команда осталась. Все хотят, не только Воронеж, но и другие города, чтобы «Факел» остался.

    Всем приятно играть с такими болельщиками, а не приезжать на стадион, где две или три тысячи», – сказал Свинов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2086

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Где же ты найдёшь такую команду под стать своей фамилии? Давай обратно в свинарник. Гыгыгы

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