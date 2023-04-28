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  • Экс-тренер «Анжи»: «Когда русские пьют, они просто не могут остановиться»

Экс-тренер «Анжи»: «Когда русские пьют, они просто не могут остановиться»

28 апреля 2023, 21:24
2

Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович считает, что на российских стадионах вновь должны продавать пиво.

– В Москве я не видел много пьющих людей, но за ее пределами встречал много таковых. Когда они начинают пить, просто не могут остановиться. Я видел, как русские пьют в Марбелье и Анталье – просто так они не угомонятся, раз уж начали. Но это касается не только русских, англичане в отпусках тоже пьют как сумасшедшие.

– Вы работали в разных европейских чемпионатах. Там можно пить пиво на трибунах?

– Например, в Голландии можно. Что касается проблем, только на днях матч остановили из-за брошенного в судью стакана с пивом. Но в той же Германии никогда таких проблем не было. Там люди вместе выпивают, общаются, потом вместе идут на стадион даже на дерби.

– Так нужно ли возвращать пиво на российские стадионы?

– Нужно, если люди этого хотят. Если возникнут какие-то инциденты, матч можно остановить, наложить санкции.

  • МВД готово разрешить продажу пива на стадионах, но при наличии Fan ID.
  • Вопрос о возвращении пива в РПЛ должна рассмотреть Госдума РФ.
  • Этот сезон завершится 3 июня. Следующий стартует 23 июля.

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Комментарии (2)
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odessakmv
1682728035
а по мнению ВОЗ (которую ну никак нельзя назвать пророссийской организацией) пиндосы, подпиндосники (наглосаксы) и каклы по потреблению на душу населения намного выше России!?!?
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cska1948
1682752290
Даже не верится, что в СССР на стадионах, на тех же Лужниках, пиво продавали в СТЕКЛЯННЫХ бутылках и ни кого это не смущало и ни каких инцидентов не возникало. Правда был один случай, в Ленинграде, на стадионе им. Кирова, когда в честь забитого Зенитом гола в ворота минского Динамо болельщик выбежал на поле и поставил бутылку ВОДКИ. Так его задержали и отправили на 15 суток.
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