Экс-тренер «Анжи»: «Когда русские пьют, они просто не могут остановиться»

Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович считает, что на российских стадионах вновь должны продавать пиво.

– В Москве я не видел много пьющих людей, но за ее пределами встречал много таковых. Когда они начинают пить, просто не могут остановиться. Я видел, как русские пьют в Марбелье и Анталье – просто так они не угомонятся, раз уж начали. Но это касается не только русских, англичане в отпусках тоже пьют как сумасшедшие.

– Вы работали в разных европейских чемпионатах. Там можно пить пиво на трибунах?

– Например, в Голландии можно. Что касается проблем, только на днях матч остановили из-за брошенного в судью стакана с пивом. Но в той же Германии никогда таких проблем не было. Там люди вместе выпивают, общаются, потом вместе идут на стадион даже на дерби.

– Так нужно ли возвращать пиво на российские стадионы?

– Нужно, если люди этого хотят. Если возникнут какие-то инциденты, матч можно остановить, наложить санкции.