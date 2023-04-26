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    • МВД России одобряет продажу пива на стадионах, но при одном условии

    МВД России одобряет продажу пива на стадионах, но при одном условии

    Представитель МВД России Валерий Ботвин заявил, что ведомство не возражает против законопроекта о продаже пива на стадионах, но при условии работающей системы Fan ID.

    «Есть аспекты: обязательное наличие СИБов – системы идентификации болельщиков. Эти соревнования должны быть определены перечнем правительства РФ, это основное, что сейчас практически на всех футбольных стадионах у нас исполнено.

    При соблюдении вот этих наших требований мы против принятия проекта федерального закона не возражаем», – сказал Ботвин.

    • Вопрос о возвращении пива в РПЛ должна рассмотреть Госдума РФ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6355

      Добрый Бобер 48 минут назад

      А вот и заход с козырного туза! Они на что рассчитывают? На то что болельщики такие: "А, ну ради пивасика можете нам затолкать в жопу нашу гордость..."?

      0
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      Рейтинг: +455

      dragoff 1 час назад

      Торговаться вздумали)))) Какие кретины…

      1
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      Рейтинг: +67965

      portero 1 час назад

      Сосите пиво подлицаи сами....

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