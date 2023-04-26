МВД России одобряет продажу пива на стадионах, но при одном условии

А вот и заход с козырного туза! Они на что рассчитывают? На то что болельщики такие: "А, ну ради пивасика можете нам затолкать в жопу нашу гордость..."?
Представитель МВД России Валерий Ботвин заявил, что ведомство не возражает против законопроекта о продаже пива на стадионах, но при условии работающей системы Fan ID.
«Есть аспекты: обязательное наличие СИБов – системы идентификации болельщиков. Эти соревнования должны быть определены перечнем правительства РФ, это основное, что сейчас практически на всех футбольных стадионах у нас исполнено.
При соблюдении вот этих наших требований мы против принятия проекта федерального закона не возражаем», – сказал Ботвин.
- Вопрос о возвращении пива в РПЛ должна рассмотреть Госдума РФ.