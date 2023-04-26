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  • МВД России одобряет продажу пива на стадионах, но при одном условии

МВД России одобряет продажу пива на стадионах, но при одном условии

26 апреля 2023, 13:55
4

Представитель МВД России Валерий Ботвин заявил, что ведомство не возражает против законопроекта о продаже пива на стадионах, но при условии работающей системы Fan ID.

«Есть аспекты: обязательное наличие СИБов – системы идентификации болельщиков. Эти соревнования должны быть определены перечнем правительства РФ, это основное, что сейчас практически на всех футбольных стадионах у нас исполнено.

При соблюдении вот этих наших требований мы против принятия проекта федерального закона не возражаем», – сказал Ботвин.

  • Вопрос о возвращении пива в РПЛ должна рассмотреть Госдума РФ.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (4)
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portero
1682506923
Сосите пиво подлицаи сами....
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Добрый Бобер
1682508867
А вот и заход с козырного туза! Они на что рассчитывают? На то что болельщики такие: "А, ну ради пивасика можете нам затолкать в жопу нашу гордость..."?
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baggio80
1682516754
Мы не против продажи пива но только безалкогольное )))))
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ivany4
1682519261
Нормально полицаи хотят бабла поднять!)) Они при этом не упоминают об отмене закона о распитии алкогольных и слабоалкогольных напитков в общественных местах, они хотят выписывать штрафы не отходя от камеры. Совсем обленились и думать и двигаться.))
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