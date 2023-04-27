«Почему судей вызывают, а его нет?»: Селюк потребовал вызвать Юрана на детектор лжи

селюка на детектор за взятки и на нары!
Футбольный агент Дмитрий Селюк подозревает главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана во влиянии на судей.
«Приходит Юран в «Пари НН» – и страдают «Крылья Советов». В прошлом туре «Крылья» просто размазали в очередной раз. Как людям заниматься футболом, чтобы не опустились руки?
Я понимаю гендиректора «Крыльев» Вадима Андреева, который подал в отставку. Когда ты работаешь, результата нет, а руководитель ЭСК при этом говорит: «Подозрения есть, но доказательств нет».
Так вызовите Юрана на детектор лжи. Почему судей вызывают, а его нет?» – сказал Селюк.
- Нижегородцы победили «Крылья» со счетом 2:1.
- Игру обслуживал судья Роман Галимов.
- ЭСК признала 3 ошибки в пользу «Пари НН».