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  • «Почему судей вызывают, а его нет?»: Селюк потребовал вызвать Юрана на детектор лжи

«Почему судей вызывают, а его нет?»: Селюк потребовал вызвать Юрана на детектор лжи

27 апреля 2023, 22:22
4

Футбольный агент Дмитрий Селюк подозревает главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана во влиянии на судей.

«Приходит Юран в «Пари НН» – и страдают «Крылья Советов». В прошлом туре «Крылья» просто размазали в очередной раз. Как людям заниматься футболом, чтобы не опустились руки?

Я понимаю гендиректора «Крыльев» Вадима Андреева, который подал в отставку. Когда ты работаешь, результата нет, а руководитель ЭСК при этом говорит: «Подозрения есть, но доказательств нет».

Так вызовите Юрана на детектор лжи. Почему судей вызывают, а его нет?» – сказал Селюк.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Юран Сергей Селюк Дмитрий
Комментарии (4)
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Красногвардейчик
1682625284
Да нет никаких ошибок судей!!! Есть обыкновенная предвзятость и продажность. Смотрят ВАР но видят так как им выгодно, а не в рамках правил
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Ziklop
1682626872
селюка на детектор за взятки, подкуп чиновников клубов и шантаж , на нары!
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моэм
1682665203
Юран только пришёл . не успел ещё дорогу то до столовой запомнить , а селюки сразу принялись "собак вешать" на него ....как то слишком рьяно , да рано , Селюк принялся отрабатывать проплаченную "заказуху" на Юрана ....сам то так "замазан и измазан " в грязи , что то и проб ставить негде , а вот ведь "борец за чистоту"....ему бы в политики , там все такие.
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