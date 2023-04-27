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    • «Почему судей вызывают, а его нет?»: Селюк потребовал вызвать Юрана на детектор лжи

    «Почему судей вызывают, а его нет?»: Селюк потребовал вызвать Юрана на детектор лжи

    Футбольный агент Дмитрий Селюк подозревает главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана во влиянии на судей.

    «Приходит Юран в «Пари НН» – и страдают «Крылья Советов». В прошлом туре «Крылья» просто размазали в очередной раз. Как людям заниматься футболом, чтобы не опустились руки?

    Я понимаю гендиректора «Крыльев» Вадима Андреева, который подал в отставку. Когда ты работаешь, результата нет, а руководитель ЭСК при этом говорит: «Подозрения есть, но доказательств нет».

    Так вызовите Юрана на детектор лжи. Почему судей вызывают, а его нет?» – сказал Селюк.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 22:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4103

      Ziklop 3 минуты назад

      селюка на детектор за взятки и на нары!

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      Рейтинг: +2204

      Красногвардейчик 29 минут назад

      Да нет никаких ошибок судей!!! Есть обыкновенная предвзятость и продажность. Смотрят ВАР но видят так как им выгодно, а не в рамках правил

      0
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      Рейтинг: +1123

      кaстрюлька 50 минут назад

      Отстаньте от тихого алкоголика Юрана и займитесь уже наконец Безбородовым

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