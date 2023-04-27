«Почему судей вызывают, а его нет?»: Селюк потребовал вызвать Юрана на детектор лжи

Футбольный агент Дмитрий Селюк подозревает главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана во влиянии на судей.

«Приходит Юран в «Пари НН» – и страдают «Крылья Советов». В прошлом туре «Крылья» просто размазали в очередной раз. Как людям заниматься футболом, чтобы не опустились руки?

Я понимаю гендиректора «Крыльев» Вадима Андреева, который подал в отставку. Когда ты работаешь, результата нет, а руководитель ЭСК при этом говорит: «Подозрения есть, но доказательств нет».

Так вызовите Юрана на детектор лжи. Почему судей вызывают, а его нет?» – сказал Селюк.