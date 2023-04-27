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    • Семак рассказал, как «ПСЖ» попытался обмануть Малкома и «Зенит»

    Семак рассказал, как «ПСЖ» попытался обмануть Малкома и «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника Малкома в «ПСЖ».

    – Вы говорили, что чуть ли не первый узнали, что с ним контактировал «ПСЖ». Как вы отреагировали на это?

    – Вопрос не в том, ушeл бы он или нет. Мы к этому готовы. Вопрос – как уходить. Есть цивилизованные методы, от которых стоит отталкиваться. Ведь в этой истории и Малкома ввели в заблуждение, сказав, что с «Зенитом» уже обо всeм договорились. Хотя это было неправдой.

    Мы с ним поговорили. Он сразу занял честную и порядочную позицию – если в клуб придeт предложение, которое всех устроит, то он уйдeт. Если нет – останется.

    – У вас вообще были опасения за его весеннее настроение? Он ведь не сник.

    – У нас все игроки показывают хороший уровень. Это говорит об их характере, благодаря которому мы занимаем то место, которое занимаем.

    • Бразилец – самый дорогой игрок РПЛ (27 миллионов евро).
    • Он намекал, что летом готов покинуть «Зенит».
    • С 18 голами Малком лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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