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  • Эшуорт будет лично просматривать возможных новичков «Спартака»

Эшуорт будет лично просматривать возможных новичков «Спартака»

27 апреля 2023, 13:59
1

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт полетит в Южную Америку для просмотра потенциальных новичков команды, сообщает Metaratings.

– По нашей информации Эшуорт в ближайшее время отправится на просмотр новичков в Латинскую Америку, это соответствует действительности?

«Спартак» работает над поиском усиления. Представители спортивного блока просматривают кандидатов, в том числе и лично. Пол Эшуорт как спортивный директор будет просматривать новичков, но конкретизировать географию его командировок я не буду.

  • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ.
  • Отставание от идущего вторым «Ростова» – одно очко.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (1)
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SLADE2019
1682594643
Вот в чем дело, этот господин до этого не соизволил лично просматривать новичков. Поэтому и появились у нас Дуарте, Тавареш и пр. Ну, дорогие коллеги - болельщики Спартака, теперь у нас будет все окей. Ждем супер результатов. Единственное, вопрос, а что это за деятель Пол Эшуорт?
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