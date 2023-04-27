Эшуорт будет лично просматривать возможных новичков «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт полетит в Южную Америку для просмотра потенциальных новичков команды, сообщает Metaratings.

– По нашей информации Эшуорт в ближайшее время отправится на просмотр новичков в Латинскую Америку, это соответствует действительности?

– «Спартак» работает над поиском усиления. Представители спортивного блока просматривают кандидатов, в том числе и лично. Пол Эшуорт как спортивный директор будет просматривать новичков, но конкретизировать географию его командировок я не буду.