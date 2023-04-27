Эшуорт будет лично просматривать возможных новичков «Спартака»

Вот и Спартак начинает подбираться к смазным, что из этого выйдет не знаю, хорошего не будет, нодо готовить российских ребят, купить 2-3 нормальных, вот с ними и наши ребята натаскаются, 10 игроков как помой не стоит покупать и пачпорта им выдавать
Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт полетит в Южную Америку для просмотра потенциальных новичков команды, сообщает Metaratings.
– По нашей информации Эшуорт в ближайшее время отправится на просмотр новичков в Латинскую Америку, это соответствует действительности?
– «Спартак» работает над поиском усиления. Представители спортивного блока просматривают кандидатов, в том числе и лично. Пол Эшуорт как спортивный директор будет просматривать новичков, но конкретизировать географию его командировок я не буду.
- «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ.
- Отставание от идущего вторым «Ростова» – одно очко.