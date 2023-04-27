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    • Эшуорт будет лично просматривать возможных новичков «Спартака»

    Эшуорт будет лично просматривать возможных новичков «Спартака»

    Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт полетит в Южную Америку для просмотра потенциальных новичков команды, сообщает Metaratings.

    – По нашей информации Эшуорт в ближайшее время отправится на просмотр новичков в Латинскую Америку, это соответствует действительности?

    «Спартак» работает над поиском усиления. Представители спортивного блока просматривают кандидатов, в том числе и лично. Пол Эшуорт как спортивный директор будет просматривать новичков, но конкретизировать географию его командировок я не буду.

    • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ.
    • Отставание от идущего вторым «Ростова» – одно очко.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1693

      Suvorov51 29 минут назад

      Вот и Спартак начинает подбираться к смазным, что из этого выйдет не знаю, хорошего не будет, нодо готовить российских ребят, купить 2-3 нормальных, вот с ними и наши ребята натаскаются, 10 игроков как помой не стоит покупать и пачпорта им выдавать

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      Рейтинг: +1058

      SLADE2019 1 час назад

      Вот в чем дело, этот господин до этого не соизволил лично просматривать новичков. Поэтому и появились у нас Дуарте, Тавареш и пр. Ну, дорогие коллеги - болельщики Спартака, теперь у нас будет все окей. Ждем супер результатов. Единственное, вопрос, а что это за деятель Пол Эшуорт?

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