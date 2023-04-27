Бышовец назвал лучший клуб РПЛ по развитию российских игроков

Анатолий Бышовец похвалил «Ростов» за качественную работу с российскими футболистами.

«Игра «Ростова» практически только российскими футболистами – это приятное исключение. В этом заслуга главного тренера. Команду отличает высокий уровень организации игры, игровой дисциплины.

Мы видим, как удалось создать рабочую атмосферу в коллективе и объединить футболистов. Это теперь живой организм, который сегодня предоставляет сложность для любого соперника, даже имеющего преимущество в качестве игроков.

Удалось раскрыть много молодых футболистов, сочетание которых усиливает друг друга и раскрывает их возможности. Также психология доверия главного тренера мотивирует и придает уверенности.

Другим нашим клубам необходимо брать пример с «Ростова» в плане развития российских игроков. Надо ориентироваться на молодых, талантливых футболистов, в этом заинтересован каждый тренер.

Возможно, в «Ростове» материальные, финансовые условия создают определенные правила формирования команды. Наши ведущие клубы, не говоря о «Зените», в прямой зависимости от зарубежных игроков – это и ЦСКА, и «Спартак».

Сегодня у «красно-белых» есть молодежь и Абаскаль делает ставку на них. Мы видим, как «Спартак» демонстрирует современный футбол, играя в атаку.

То же самое можно говорить и про ЦСКА, и про «Динамо», но везде качество игры зависит от зарубежных футболистов. У тренеров ограничены возможности совместить наших и иностранных игроков по менталитету, качеству, плюс язык играет роль.

Иногда бывает помеха, когда в команде есть два лагеря – легионеры и российские футболисты», – сказал Бышовец.