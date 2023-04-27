Канчельскис: «Мостовой более востребован, чем Слуцкий»

Андрей Канчельскис прокомментировал критику Леонида Слуцкого в адрес Александра Мостового.

«Я хорошо отношусь к Сане Мостовому, с уважением. Дружим, дружили и будем дружить. Он часто высказывает свое мнение, имеет право. Мне что, перестать с ним общаться из-за этого?

Слуцкий может считать кого угодно фриком. Делаю вывод, что Мостовой более востребован, чем Леонид – с ним никто не хочет общаться. Может, он сам не хочет общаться, конечно. Леониду, видимо, никто не звонит, поэтому его мнение мало кого интересует.

Слуцкий, ты сначала в футбол поиграй на уровне Мостового – потом говори что-то, это первое. Второе – Слуцкий немного неправильно себя ведет. Да ты вообще в футбол не играл и не знаешь, что это такое, нет у тебя понимания, и еще что-то зачем-то высказываешь.

Поиграй на уровне Мостового, потом и критикуй его, а сейчас не имеешь права. Пусть не говорит так много, потому что некоторые его высказывания неправильные.

Когда нефутбольный человек говорит о футболе – это максимально нелогично. Что и делает Слуцкий. Надо понимать, что, как и кому говорить.

Вот кто-то знает Леонида в Англии или Испании? Нет! А Мостового в этих странах знают! Вот и все, вывод понятен», – заявил Канчельскис.