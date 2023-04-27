Канчельскис: «Мостовой более востребован, чем Слуцкий»

Андрей Канчельскис прокомментировал критику Леонида Слуцкого в адрес Александра Мостового.
«Я хорошо отношусь к Сане Мостовому, с уважением. Дружим, дружили и будем дружить. Он часто высказывает свое мнение, имеет право. Мне что, перестать с ним общаться из-за этого?
Слуцкий может считать кого угодно фриком. Делаю вывод, что Мостовой более востребован, чем Леонид – с ним никто не хочет общаться. Может, он сам не хочет общаться, конечно. Леониду, видимо, никто не звонит, поэтому его мнение мало кого интересует.
Слуцкий, ты сначала в футбол поиграй на уровне Мостового – потом говори что-то, это первое. Второе – Слуцкий немного неправильно себя ведет. Да ты вообще в футбол не играл и не знаешь, что это такое, нет у тебя понимания, и еще что-то зачем-то высказываешь.
Поиграй на уровне Мостового, потом и критикуй его, а сейчас не имеешь права. Пусть не говорит так много, потому что некоторые его высказывания неправильные.
Когда нефутбольный человек говорит о футболе – это максимально нелогично. Что и делает Слуцкий. Надо понимать, что, как и кому говорить.
Вот кто-то знает Леонида в Англии или Испании? Нет! А Мостового в этих странах знают! Вот и все, вывод понятен», – заявил Канчельскис.
- Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год.
- Также он поиграл в Европе за «Алавес», «Страсбур», «Кан» и «Бенфику».
- Слуцкий тренировал в Англии и Нидерландах, поработав в «Халл Сити» и «Витессе» соответственно.
- В ноябре он покинул «Рубин» и с тех пор остается без команды.