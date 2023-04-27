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  • Канчельскис объяснил, почему не верит в уход Пиняева и Захаряна в европейские клубы

Канчельскис объяснил, почему не верит в уход Пиняева и Захаряна в европейские клубы

27 апреля 2023, 07:38
4

Андрей Канчельскис порассуждал о нежелании молодых российских футболистов уезжать за границу.

«Когда в Европе играло много россиян, российская лига была нищая, поэтому все и уезжали. Сейчас же нашим игрокам здесь платят больше, чем в Италии и Испании.

Какой смысл дергаться и пробовать свои силы в сильных европейских чемпионатах, если здесь все есть? Поэтому ни Захарян, ни Пиняев сейчас из РПЛ не уедут – их и здесь неплохо кормят.

Но тут выбор каждого, что для него важнее: заработать или поиграть в настоящий футбол», – сказал Канчельскис.

  • Сам Канчельскис поиграл в Англии, Шотландии и Италии.
  • С 1991 по 1995 год он выступал за «Манчестер Юнайтед».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Пиняев Сергей Захарян Арсен Канчельскис Андрей
Комментарии (4)
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neim
1682571256
Ну так и Конельскис с Мостовым и иже с ними, тоже не поехали бы за границу, если бы здесь платили. В чем новость-то ? И зачем в чей-то уход надо обязательно верить или не верить ? Можно просто жить и ни кому твоя вера не нужна и не мешает.
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Иван Петров 1986
1682577433
Будут тут сидеть.
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aldo conte
1682580052
Уехать то они могут, но кому они там нужны. Если только к Кокорину на Кипр - загорать, пивко пить и наслаждаться жизнью.
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RealDiMoNMadrid
1682592504
Зарплаты футболистов уже давно должны зависеть от уровня их игры и количества появлений на поле. Но в нашем футболе выходы на поле часто зависят от того, сколько агент или сам футболист занёс тренеру. Мой друг 7 лет назад был максимально готов к игре в основном составе нашего местного клуба, но к основе его не подпускали. НА вопрос "почему" директор клуба ответил: 250 тысяч рублей и он попадёт в заявку и появится в паре матчей минут на 7-10. Пока в стране огромный уровень коррупции, нам футбол лучше оставить и не пытаться как-либо улучшить. Начинать нужно с других сфер
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