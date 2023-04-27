Канчельскис объяснил, почему не верит в уход Пиняева и Захаряна в европейские клубы

Андрей Канчельскис порассуждал о нежелании молодых российских футболистов уезжать за границу.

«Когда в Европе играло много россиян, российская лига была нищая, поэтому все и уезжали. Сейчас же нашим игрокам здесь платят больше, чем в Италии и Испании.

Какой смысл дергаться и пробовать свои силы в сильных европейских чемпионатах, если здесь все есть? Поэтому ни Захарян, ни Пиняев сейчас из РПЛ не уедут – их и здесь неплохо кормят.

Но тут выбор каждого, что для него важнее: заработать или поиграть в настоящий футбол», – сказал Канчельскис.