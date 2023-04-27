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    • Канчельскис объяснил, почему не верит в уход Пиняева и Захаряна в европейские клубы

    Канчельскис объяснил, почему не верит в уход Пиняева и Захаряна в европейские клубы

    Андрей Канчельскис порассуждал о нежелании молодых российских футболистов уезжать за границу.

    «Когда в Европе играло много россиян, российская лига была нищая, поэтому все и уезжали. Сейчас же нашим игрокам здесь платят больше, чем в Италии и Испании.

    Какой смысл дергаться и пробовать свои силы в сильных европейских чемпионатах, если здесь все есть? Поэтому ни Захарян, ни Пиняев сейчас из РПЛ не уедут – их и здесь неплохо кормят.

    Но тут выбор каждого, что для него важнее: заработать или поиграть в настоящий футбол», – сказал Канчельскис.

    • Сам Канчельскис поиграл в Англии, Шотландии и Италии.
    • С 1991 по 1995 год он выступал за «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +843

      rac531 6 минут назад

      А кому они там нужны)
      Захарян - состоявшаяся серость, Пиняев же на подходе)

      0
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      Рейтинг: +4255

      Иван Петров 1986 32 минуты назад

      Будут тут сидеть.

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      Рейтинг: +5572

      neim 2 часа назад

      Ну так и Конельскис с Мостовым и иже с ними, тоже не поехали бы за границу, если бы здесь платили. В чем новость-то ?
      И зачем в чей-то уход надо обязательно верить или не верить ? Можно просто жить и ни кому твоя вера не нужна и не мешает.

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