Маттеус назвал лучшего игрока в мире

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус впечатлен игрой нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Лучший ли Холанд в мире? По статистике он номер один. Один из главных претендентов на «Золотой мяч». Для него Холанду надо выиграть Лигу чемпионов и забить важные голы.

У Эрлинга один недостаток – он из Норвегии. С ней он ничего не выиграет. Для них попадание на Евро/ЧМ – уже успех. Поэтому сезоны без турниров сборных – это время Холанда, когда влияние на «Золотой мяч» оказывают клубные достижения», – сказал Маттеус.