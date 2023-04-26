Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Маттеус назвал лучшего игрока в мире

26 апреля 2023, 20:50
3

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус впечатлен игрой нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Лучший ли Холанд в мире? По статистике он номер один. Один из главных претендентов на «Золотой мяч». Для него Холанду надо выиграть Лигу чемпионов и забить важные голы.

У Эрлинга один недостаток – он из Норвегии. С ней он ничего не выиграет. Для них попадание на Евро/ЧМ – уже успех. Поэтому сезоны без турниров сборных – это время Холанда, когда влияние на «Золотой мяч» оказывают клубные достижения», – сказал Маттеус.

  • Холанд с 32 голами лидирует в списке бомбардиров АПЛ.
  • Норвежец – 2-й игрок в мире по стоимости (170 миллионов евро).
  • Он в «Сити» с лета.

Еще по теме:
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3) 18
Названы капитаны «Манчестер Сити» в новом сезоне
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
Источник: TV2
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Манчестер Сити Холанд Эрлинг
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RealDiMoNMadrid
1682541703
Соглы
Ответить
Garrincha58
1682577130
в уши бы этим кто ЗМ раздаёт, а отдадут как всегда Месси
Ответить
zigbert
1682583899
Вопросов нет, Ман Сити и Холанд нашли друг друга и теперь надо ждать хорошего результата.
Ответить
Главные новости
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
3
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
15
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
9
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
5
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
6
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
3
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
12
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Все новости
Все новости
Алонсо прокомментировал первое поражение «Челси» в сезоне
12:58
Артета оценил игру «Арсенала» в победном матче с «Челси»
09:49
АПЛ. «Арсенал» добился волевой победы над «Челси» (2:1)
Вчера, 20:33
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» пропустил на 96-й и сыграл вничью с «Эвертоном» Мойеса (2:2)
Вчера, 17:57
2
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
Вчера, 12:56
39
Тренер «Тоттенхэма» недоволен Мудриком в дебютном матче
Вчера, 09:17
1
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
5 сентября
18
АПЛ. «Манчестер Сити» победил команду Лэмпарда (1:0)
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
4 сентября
Фото«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
4 сентября
9
Названы капитаны «Манчестер Сити» в новом сезоне
4 сентября
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
«Тоттенхэм» не включил в заявку на АПЛ лучшего бомбардира прошлого сезона
3 сентября
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
3 сентября
1
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
3 сентября
6
Фото«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
ФотоКлуб АПЛ продал игрока сборной Ямайки
3 сентября
Фото«Челси» расстался с тремя игроками
3 сентября
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
3 сентября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Фото«Манчестер Сити» отдал двух игроков в аренду
3 сентября
В АПЛ повторили трансферный рекорд
2 сентября
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
2 сентября
1
Грилиш вновь покинул «Манчестер Сити»
2 сентября
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
2 сентября
6
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+