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    Маттеус назвал лучшего игрока в мире

    Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус впечатлен игрой нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

    «Лучший ли Холанд в мире? По статистике он номер один. Один из главных претендентов на «Золотой мяч». Для него Холанду надо выиграть Лигу чемпионов и забить важные голы.

    У Эрлинга один недостаток – он из Норвегии. С ней он ничего не выиграет. Для них попадание на Евро/ЧМ – уже успех. Поэтому сезоны без турниров сборных – это время Холанда, когда влияние на «Золотой мяч» оказывают клубные достижения», – сказал Маттеус.

    • Холанд с 32 голами лидирует в списке бомбардиров АПЛ.
    • Норвежец – 2-й игрок в мире по стоимости (170 миллионов евро).
    • Он в «Сити» с лета.

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    Источник: TV2

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