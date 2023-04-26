Маттеус назвал лучшего игрока в мире

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус впечатлен игрой нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
«Лучший ли Холанд в мире? По статистике он номер один. Один из главных претендентов на «Золотой мяч». Для него Холанду надо выиграть Лигу чемпионов и забить важные голы.
У Эрлинга один недостаток – он из Норвегии. С ней он ничего не выиграет. Для них попадание на Евро/ЧМ – уже успех. Поэтому сезоны без турниров сборных – это время Холанда, когда влияние на «Золотой мяч» оказывают клубные достижения», – сказал Маттеус.
- Холанд с 32 голами лидирует в списке бомбардиров АПЛ.
- Норвежец – 2-й игрок в мире по стоимости (170 миллионов евро).
- Он в «Сити» с лета.
Источник: TV2