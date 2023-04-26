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Семак ответил, хочет ли поработать в другой лиге

26 апреля 2023, 20:19
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что настроен и дальше работать в клубе.

  • Семак в Санкт-Петербурге с 2018 года.
  • При нем команда 4 раза подряд взяла РПЛ.
  • «Зенит» и сейчас с отрывом лидирует в таблице.

«Драйв в «Зените» не утихает. Амбиции попробовать себя в другой лиге? На сегодня – нет. Все мысли связаны с «Зенитом». А эмоциональная составляющая всегда на должном уровне.

Что касается того, выходили ли на меня из других клубов, то серьeзных разговоров не было. Интерес присутствовал. Но это не переросло во что-то глобальное. Ситуация быстро изменилась. Тренерский рынок мониторится. Но здесь важна не только квалификация, но и лига, в которой ты работаешь. Включается коэффициент сложности чемпионата. И момент адаптации к той же Европе», – сказал Семак.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (6)
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timon2401
1682532579
да кому он нах..й нужен))) уйти из Зенита?! что я долбое..б!!! где ещё за меня чемпионство каждый год покупать будут!!!
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nik55
1682533316
от кормушки не оторвать-----а зачем ему расти как тренер он и так уже физрук
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portero
1682565546
Разве он кому-то интересен как тренер? Его и здесь хорошо кормят, а талантами тренерскими парень явно не блещет....
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Иван Петров 1986
1682572545
В других лигах газпрома нет.
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Persona_non_Grata
1682582207
А зачем ? - "нас и здесь не плохо кормят" !!! )))
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Garrincha58
1682590290
наши тренеры за бугром не востребованы особенно в топ лигах они и в РПЛ то не все могут работать только команды по три в год меняют
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