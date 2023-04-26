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    Семак ответил, хочет ли поработать в другой лиге

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что настроен и дальше работать в клубе.

    • Семак в Санкт-Петербурге с 2018 года.
    • При нем команда 4 раза подряд взяла РПЛ.
    • «Зенит» и сейчас с отрывом лидирует в таблице.

    «Драйв в «Зените» не утихает. Амбиции попробовать себя в другой лиге? На сегодня – нет. Все мысли связаны с «Зенитом». А эмоциональная составляющая всегда на должном уровне.

    Что касается того, выходили ли на меня из других клубов, то серьeзных разговоров не было. Интерес присутствовал. Но это не переросло во что-то глобальное. Ситуация быстро изменилась. Тренерский рынок мониторится. Но здесь важна не только квалификация, но и лига, в которой ты работаешь. Включается коэффициент сложности чемпионата. И момент адаптации к той же Европе», – сказал Семак.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19635

      Cleaner 36 минут назад

      Семак: - Хочу поработать с командой Зенит в Пердиве!..)))

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