Семак ответил, хочет ли поработать в другой лиге

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что настроен и дальше работать в клубе.

Семак в Санкт-Петербурге с 2018 года.

При нем команда 4 раза подряд взяла РПЛ.

«Зенит» и сейчас с отрывом лидирует в таблице.

«Драйв в «Зените» не утихает. Амбиции попробовать себя в другой лиге? На сегодня – нет. Все мысли связаны с «Зенитом». А эмоциональная составляющая всегда на должном уровне.

Что касается того, выходили ли на меня из других клубов, то серьeзных разговоров не было. Интерес присутствовал. Но это не переросло во что-то глобальное. Ситуация быстро изменилась. Тренерский рынок мониторится. Но здесь важна не только квалификация, но и лига, в которой ты работаешь. Включается коэффициент сложности чемпионата. И момент адаптации к той же Европе», – сказал Семак.