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    • Алаев объяснил, почему формат РПЛ точно не изменится в следующем сезоне

    Алаев объяснил, почему формат РПЛ точно не изменится в следующем сезоне

    Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал возможное изменение формата чемпионата России.

    «У нас завершается Кубок в новом формате, много обсуждается Суперкубок, мы создали рабочую группу. Кто-то за изменение чемпионата, кто-то против. Единогласно поддержали, что руководителем будет Пивоваров.

    Посмотрим все предыдущие наработки, обсудим Кубок России, который хороший, но надо доработать. Изменения возможны только после консенсуса с клубами.

    Но формат не сможет измениться со следующего сезона. Это юридически невозможно», – Алаев.

    • Алаев ранее заявил, что следующий сезон РПЛ может пройти в новом формате.
    • Возможно введение плей-офф или третьего круга чемпионата с разбивкой на группы.
    • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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    Источник: «Чемпионат»

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