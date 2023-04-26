Алаев объяснил, почему формат РПЛ точно не изменится в следующем сезоне

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал возможное изменение формата чемпионата России.

«У нас завершается Кубок в новом формате, много обсуждается Суперкубок, мы создали рабочую группу. Кто-то за изменение чемпионата, кто-то против. Единогласно поддержали, что руководителем будет Пивоваров.

Посмотрим все предыдущие наработки, обсудим Кубок России, который хороший, но надо доработать. Изменения возможны только после консенсуса с клубами.

Но формат не сможет измениться со следующего сезона. Это юридически невозможно», – Алаев.