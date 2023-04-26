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Гинер призвал изменить формат чемпионата России

26 апреля 2023, 13:59
7

Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил за изменение формата РПЛ.

«Я считаю, что нужно менять формат чемпионата России. Пока мы без европейских турниров клубов и сборных, времени у клубов появляется больше, зарплаты футболистов от этого не снижаются.

Все были против Кубка России, сейчас все хлопают в ладоши от нового регламента кубка. Есть недостатки? Ну мы же первый год играем, не 20-й.

Я считаю, что если мы не увеличим количество клубов, то надо менять. Кубок нужно оставить при таком формате, а чемпионату – новый», – сказал Гинер.

  • Ранее Александр Алаев заявил, что следующий сезон РПЛ может пройти в новом формате.
  • Возможно введение плей-офф или третьего круга чемпионата с разбивкой на группы.
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Гинер Евгений
Комментарии (7)
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eugen-han
1682508203
Верно то, что играть нужно больше. Клубы должны не менее 6-7-и игр проводить в месяц. За счёт какого турнира можно будет сделать такое,- это уже вопрос следующий.
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portero
1682515394
Вы сами себе хлопаете, чудаки на букву "мы"....
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baggio80
1682516698
Да тут меня не меняй если игроки не хотят играть в футбол а тупо свое место на поле отбивать то уже не чего не изменить
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Александр.Т.
1682518178
Так вы же сами такие зарплаты им дали
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Эном айс
1682519213
Согнать всех в Саранск. Там всё равно бахчевые выращивают на элитном ЧМстадионе. И, за месяц, в один круг, по три матча в день каждому! Чтоб жизнь мёдом не казалась. На, мля.! А то , деньги они считают.. Поздняк метаться.Твари.
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JTherry
1682519234
уже один раз поменяли по сценарию Гинера на "осень-весна", и многих не устраивает пропуск матчей в самый разгар сезона - летом, зато мучаются с зимним отпуском, не могут настроить команды после зимнего перерыва на доигрывание чемпионата...
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