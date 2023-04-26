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    Гинер призвал изменить формат чемпионата России

    Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил за изменение формата РПЛ.

    «Я считаю, что нужно менять формат чемпионата России. Пока мы без европейских турниров клубов и сборных, времени у клубов появляется больше, зарплаты футболистов от этого не снижаются.

    Все были против Кубка России, сейчас все хлопают в ладоши от нового регламента кубка. Есть недостатки? Ну мы же первый год играем, не 20-й.

    Я считаю, что если мы не увеличим количество клубов, то надо менять. Кубок нужно оставить при таком формате, а чемпионату – новый», – сказал Гинер.

    • Ранее Александр Алаев заявил, что следующий сезон РПЛ может пройти в новом формате.
    • Возможно введение плей-офф или третьего круга чемпионата с разбивкой на группы.
    • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +547

      eugen-han 59 минут назад

      Верно то, что играть нужно больше. Клубы должны не менее 6-7-и игр проводить в месяц. За счёт какого турнира можно будет сделать такое,- это уже вопрос следующий.

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      Рейтинг: +455

      dragoff 1 час назад

      Я считаю, чемпионат нужно разыгрывать по аналогичной условной КХЛ системе. Разбить клубы по конференциям и разделить турнир на регулярный чемпионат и плэй-офф. В хоккее нет никаких еврокубков, но турнир внутри страны является рентабельным и зрелищным

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      Рейтинг: +3592

      acor94 > dragoff 24 минуты назад

      Две конференции : Московская и замкадная

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      Рейтинг: +455

      dragoff > acor94 15 минут назад

      Такая инициатива может исходить только от тех же людей, что придумали фануйди

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      Рейтинг: +13452

      R_a_i_n > acor94 10 минут назад

      Единственный участник и победитель Ленинградской конференции будет кто?

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