Гинер призвал изменить формат чемпионата России

Верно то, что играть нужно больше. Клубы должны не менее 6-7-и игр проводить в месяц. За счёт какого турнира можно будет сделать такое,- это уже вопрос следующий.
Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил за изменение формата РПЛ.
«Я считаю, что нужно менять формат чемпионата России. Пока мы без европейских турниров клубов и сборных, времени у клубов появляется больше, зарплаты футболистов от этого не снижаются.
Все были против Кубка России, сейчас все хлопают в ладоши от нового регламента кубка. Есть недостатки? Ну мы же первый год играем, не 20-й.
Я считаю, что если мы не увеличим количество клубов, то надо менять. Кубок нужно оставить при таком формате, а чемпионату – новый», – сказал Гинер.
- Ранее Александр Алаев заявил, что следующий сезон РПЛ может пройти в новом формате.
- Возможно введение плей-офф или третьего круга чемпионата с разбивкой на группы.
- Новый сезон РПЛ стартует в июле.