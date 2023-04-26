Гинер призвал изменить формат чемпионата России

Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил за изменение формата РПЛ.

«Я считаю, что нужно менять формат чемпионата России. Пока мы без европейских турниров клубов и сборных, времени у клубов появляется больше, зарплаты футболистов от этого не снижаются.

Все были против Кубка России, сейчас все хлопают в ладоши от нового регламента кубка. Есть недостатки? Ну мы же первый год играем, не 20-й.

Я считаю, что если мы не увеличим количество клубов, то надо менять. Кубок нужно оставить при таком формате, а чемпионату – новый», – сказал Гинер.