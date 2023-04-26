«Вместо тебя на стадион может пройти любой, всем ***»: Артемий Лебедев разнес Fan ID

Российский дизайнер Артемий Лебедев уличил индивидуальные паспорта болельщиков (Fan ID) в неэффективности.

«Самый прикол: ты можешь свой QR-код со своим Fan ID послать любому чуваку. Просто сделать скриншот, послать его и сказать: «Иди за меня на стадион».

Совершенно непонятно, зачем такая свистопляска с Fan ID, чтобы получить документ, который никто не проверяет. Я пока ехал, думал: «Блин, я же забыл паспорт, как меня пустят на футбол?» Оказалось, что абсолютно всем *** [наплевать]. На стадион может пройти любой человек за тебя», – сказал Лебедев на своем ютуб-канале.