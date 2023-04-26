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    • «Вместо тебя на стадион может пройти любой, всем ***»: Артемий Лебедев разнес Fan ID

    «Вместо тебя на стадион может пройти любой, всем ***»: Артемий Лебедев разнес Fan ID

    Российский дизайнер Артемий Лебедев уличил индивидуальные паспорта болельщиков (Fan ID) в неэффективности.

    «Самый прикол: ты можешь свой QR-код со своим Fan ID послать любому чуваку. Просто сделать скриншот, послать его и сказать: «Иди за меня на стадион».

    Совершенно непонятно, зачем такая свистопляска с Fan ID, чтобы получить документ, который никто не проверяет. Я пока ехал, думал: «Блин, я же забыл паспорт, как меня пустят на футбол?» Оказалось, что абсолютно всем *** [наплевать]. На стадион может пройти любой человек за тебя», – сказал Лебедев на своем ютуб-канале.

    • Система действует с весны на всех стадионах РПЛ.
    • Она привела к снижению посещаемости.
    • Не исключено, что вскоре в плане использования Fan ID будут сделаны послабления.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1411

      Hoahin 58 минут назад

      Дурачек Лебедев видимо не в курсе, что при проходе у рамки высвечивается фотография, и если она не совпадает с физиономией тебя просят показать паспорт, если его нет ты разворачиваешься и идешь найух.

      0
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      Рейтинг: +67965

      portero 1 час назад

      Банде это нужно, наверное денег много на этом имеют.

      1
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      Рейтинг: +455

      dragoff 1 час назад

      Это квинтэссенция мнения о фануйди! Совершенно бесполезная, губительная по своей сути и неоправданная инициатива шайки профанов из клана чинушек

      2
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      Рейтинг: +22203

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Это нужно только для распила денежек, ну что же тут непонятного ...

      2
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