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  • «Вместо тебя на стадион может пройти любой, всем ***»: Артемий Лебедев разнес Fan ID

«Вместо тебя на стадион может пройти любой, всем ***»: Артемий Лебедев разнес Fan ID

26 апреля 2023, 13:17
6

Российский дизайнер Артемий Лебедев уличил индивидуальные паспорта болельщиков (Fan ID) в неэффективности.

«Самый прикол: ты можешь свой QR-код со своим Fan ID послать любому чуваку. Просто сделать скриншот, послать его и сказать: «Иди за меня на стадион».

Совершенно непонятно, зачем такая свистопляска с Fan ID, чтобы получить документ, который никто не проверяет. Я пока ехал, думал: «Блин, я же забыл паспорт, как меня пустят на футбол?» Оказалось, что абсолютно всем *** [наплевать]. На стадион может пройти любой человек за тебя», – сказал Лебедев на своем ютуб-канале.

  • Система действует с весны на всех стадионах РПЛ.
  • Она привела к снижению посещаемости.
  • Не исключено, что вскоре в плане использования Fan ID будут сделаны послабления.

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Комментарии (6)
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Persona_non_Grata
1682506698
Это нужно только для распила денежек, ну что же тут непонятного ...
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portero
1682507073
Банде это нужно, наверное денег много на этом имеют.
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Hoahin
1682508183
Дурачек Лебедев видимо не в курсе, что при проходе у рамки высвечивается фотография, и если она не совпадает с физиономией тебя просят показать паспорт, если его нет ты разворачиваешься и идешь найух.
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