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Мусаев назвал лучшего вратаря РПЛ

26 апреля 2023, 12:00
6

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает голкипера команды Матвея Сафонова лучшим в РПЛ.

«Сафонов – один из лучших российских голкиперов? Да. Думаю, что он не «один из», а самый лучший вратарь чемпионата. Стал первым номером в сборной.

Три года назад я говорил, что Сафонову нужно подтянуть игру ногами? Что касается того разговора про игру ногами, то уже тогда велась большая работа тренером вратарей, тренером по технике. И мы тогда уже определяли зоны на поле, куда он должен направлять свои передачи. Левой и правой ногой. Куда при начале атаки должен играть. Бывало, что он нервничал тогда, не всe сразу получалось. Сегодня он сделал большой шаг вперeд в этом игровом компоненте. Уверенно себя чувствует. Хорошо играет и левой, и правой ногой. И продолжает работать над собой», – сказал Мусаев.

  • Сейчас тренер работает в азербайджанском «Сабахе».
  • 24-летний Сафонов – самый дорогой российский вратарь (15 миллионов евро).
  • Игрок летом может уехать в Европу.

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Источник: «Московский комсомолец»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сафонов Матвей Мусаев Мурад
Комментарии (6)
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neveldomha
1682500822
Уровень киперов в российском чемпионате очень и очень упал. Говорить о стабильности их игры невозможно. Сегодня нет лучшего. Есть, как все.
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eugen-han
1682502793
Чё лепит этот Мусаев? Сифонов не может быть лучшим по определённым причинам, исходя из фактов, которые совсем не в его пользу. И стоить так дорого обычный вратарь ну просто не может apriori.
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neim
1682505075
Так считать можно только с большого бодуна, чем по всей видимости Мусаев не брезгует.
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шахта Заполярная
1682514623
Мусаев закусывай. В основном все вратари почти одного уровня, нет сейчас лучшего. Просто как сыграет защита, как она помогает вратарю.
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BVG4
1682535536
Ну как же поздновато этого физрука турнули из "Краснодара" В одну из самых креативных и перспективных команд России при нем стали приглашать игроков уровня Первой лиги (Стоцкий Скопинцев, а разбазаривать ну очень и очень неплохих Уткин, Перейра, Лаборде, Гранквист, Комличенко, Шапи, Жигулев (в Урал-бесплатно) ну и других футболистов.... Сидел бы и не квакал бездарь тупорылый..
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