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    Мусаев назвал лучшего вратаря РПЛ

    Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает голкипера команды Матвея Сафонова лучшим в РПЛ.

    «Сафонов – один из лучших российских голкиперов? Да. Думаю, что он не «один из», а самый лучший вратарь чемпионата. Стал первым номером в сборной.

    Три года назад я говорил, что Сафонову нужно подтянуть игру ногами? Что касается того разговора про игру ногами, то уже тогда велась большая работа тренером вратарей, тренером по технике. И мы тогда уже определяли зоны на поле, куда он должен направлять свои передачи. Левой и правой ногой. Куда при начале атаки должен играть. Бывало, что он нервничал тогда, не всe сразу получалось. Сегодня он сделал большой шаг вперeд в этом игровом компоненте. Уверенно себя чувствует. Хорошо играет и левой, и правой ногой. И продолжает работать над собой», – сказал Мусаев.

    • Сейчас тренер работает в азербайджанском «Сабахе».
    • 24-летний Сафонов – самый дорогой российский вратарь (15 миллионов евро).
    • Игрок летом может уехать в Европу.

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    Источник: «Московский комсомолец»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5565

      neim 1 час назад

      Так считать можно только с большого бодуна, чем по всей видимости Мусаев не брезгует.

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      Рейтинг: +547

      eugen-han 2 часа назад

      Чё лепит этот Мусаев?
      Сифонов не может быть лучшим по определённым причинам, исходя из фактов, которые совсем не в его пользу. И стоить так дорого обычный вратарь ну просто не может apriori.

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      Рейтинг: +5033

      neveldomha 3 часа назад

      Уровень киперов в российском чемпионате очень и очень упал. Говорить о стабильности их игры невозможно. Сегодня нет лучшего. Есть, как все.

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