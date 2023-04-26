Мусаев назвал лучшего вратаря РПЛ

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает голкипера команды Матвея Сафонова лучшим в РПЛ.

«Сафонов – один из лучших российских голкиперов? Да. Думаю, что он не «один из», а самый лучший вратарь чемпионата. Стал первым номером в сборной.

Три года назад я говорил, что Сафонову нужно подтянуть игру ногами? Что касается того разговора про игру ногами, то уже тогда велась большая работа тренером вратарей, тренером по технике. И мы тогда уже определяли зоны на поле, куда он должен направлять свои передачи. Левой и правой ногой. Куда при начале атаки должен играть. Бывало, что он нервничал тогда, не всe сразу получалось. Сегодня он сделал большой шаг вперeд в этом игровом компоненте. Уверенно себя чувствует. Хорошо играет и левой, и правой ногой. И продолжает работать над собой», – сказал Мусаев.