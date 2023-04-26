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    • Агент Гурцкая: «Арбитр матча «Пари НН» – «Крылья» судил предвзято, убивая Самару»

    Агент Гурцкая: «Арбитр матча «Пари НН» – «Крылья» судил предвзято, убивая Самару»

    Тимур Гурцкая, футбольный агент, раскритиковал судейство в матче 24-го тура РПЛ «Пари НН»«Крылья Советов» (2:1).

    «Галимов судил предвзято, убивая «Крылья».

    С приходом определенных тренеров начинаются судейские махинации. Так судить – это невозможно. Понимаю генерального директора Вадима Андреева, который подал в отставку в знак протеста», – сказал Гурцкая.

    • Нижегородцы одержали волевую победу.
    • Роман Галимов, судивший в поле, принял ряд спорных решений в пользу «Пари НН».
    • Нижегородцев тренирует Сергей Юран.

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    Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»

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    Сегодня, 11:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2118

      jek718875 1 час назад

      Коню понятно,Пари занесли, а Крылья нет, а виноват Барсик

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      Рейтинг: +547

      eugen-han 4 часа назад

      Юран по какой-то случайности или совпадению оказался свидетелем судейского бе предела в отношении команды - соперника из Самары второй раз. Напомню, что в Химках в прошлом году было тоже самое, если не хуже и более откровенное безобразие от уже бывшего судьи - Матюнина.

      1
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      Рейтинг: +18658

      ilichkadr > eugen-han 3 часа назад

      Два совпадения это уже не случайность, а закономерность.

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      Рейтинг: +9049

      vladik12 > eugen-han 3 часа назад

      Ну, умеет Юран решать вопросы). Решала от тренерского цеха.

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      Рейтинг: +18658

      ilichkadr > vladik12 2 часа назад

      О чём я и говорю. С корабля на бал и сразу в дамки!

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