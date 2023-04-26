Агент Гурцкая: «Арбитр матча «Пари НН» – «Крылья» судил предвзято, убивая Самару»

Тимур Гурцкая, футбольный агент, раскритиковал судейство в матче 24-го тура РПЛ «Пари НН» – «Крылья Советов» (2:1).
«Галимов судил предвзято, убивая «Крылья».
С приходом определенных тренеров начинаются судейские махинации. Так судить – это невозможно. Понимаю генерального директора Вадима Андреева, который подал в отставку в знак протеста», – сказал Гурцкая.
- Нижегородцы одержали волевую победу.
- Роман Галимов, судивший в поле, принял ряд спорных решений в пользу «Пари НН».
- Нижегородцев тренирует Сергей Юран.
Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»