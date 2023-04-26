Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Щетинин из «Локо» рассказал, как относится к шуткам Дзюбы

    Футболист «Локомотива» Михаил Щетинин после матча 24-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1) рассказал о шутках партнера Артема Дзюбы.

    – Дзюба персонально что-то говорил до матча?

    – Да, говорил. Зарядил меня. Но то, что происходит в раздевалке, там и остается.

    – Были в ваш адрес его традиционные шутки?

    – Перед матчем нет. Всe было в пределах разумного.

    – А если не про этот матч говорить?

    – Дзюба – душа компании. Все всe понимают. Я нормально отношусь к его шуткам.

    • Щетинину 17 лет.
    • Дзюба в команде с февраля.
    • Он лучший бомбардир в истории РПЛ.

    Новости по теме
    Левников на «Спартак» – «Ростов» и другие судейские назначения на 25-й тур РПЛ 4
    Игрок «Локомотива» Щетинин обозначил цель клуба на следующий сезон
    Защитник «Оренбурга» Гойкович: «Жена сказала сыну, что Дзюба меня «убил»; он сильнейший форвард РПЛ»
    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:53
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1747

      Fialet 1 час назад

      "Зарядил меня. Но то, что происходит в раздевалке, там и остается." - Если зарядил как обычно, спермой в задницу, то заряд в жопе будет, в раздевалке останется только если вынул и на пол слил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5726

      Дядя Серёжа 3 часа назад

      Я нормально отношусь к его шуткам.... но железные трусы купил

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 