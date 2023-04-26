Щетинин из «Локо» рассказал, как относится к шуткам Дзюбы

Футболист «Локомотива» Михаил Щетинин после матча 24-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1) рассказал о шутках партнера Артема Дзюбы.
– Дзюба персонально что-то говорил до матча?
– Да, говорил. Зарядил меня. Но то, что происходит в раздевалке, там и остается.
– Были в ваш адрес его традиционные шутки?
– Перед матчем нет. Всe было в пределах разумного.
– А если не про этот матч говорить?
– Дзюба – душа компании. Все всe понимают. Я нормально отношусь к его шуткам.
- Щетинину 17 лет.
- Дзюба в команде с февраля.
- Он лучший бомбардир в истории РПЛ.
Источник: «Известия»