Гойкович: «Не понимаю: судьи РПЛ по пять минут смотрят VAR и ошибаются»

Какой тупой защитник, если судейке занесли, он и час может смотреть, но увидит в пользу занёсшего
Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович недоволен работой судей РПЛ.
– Судейство в РПЛ. Твое мнение?
– В игре с «Локомотивом», говорят, был офсайд, когда нам гол забивали, а еще – пенальти не дали. Я вообще не понимаю, как можно ошибаться, когда есть VAR? Как судьи смотрят VAR по пять минут и принимают неверные решения? Я этого не понимаю.
В каждом чемпионате судьи дают преимущество лучшим командам лиги. И в Англии арбитры совершают ошибки, и в Лиге чемпионов. Но это, видимо, футбол. Нельзя сказать, что в Англии все топ, а в Боснии и России – все плохо. Но все равно, иногда не понимаешь решения судей. Нельзя отменять человеческий фактор.
- «Оренбург» идет в РПЛ 8-м.
- 27-летний Гойкович в команде с 2020 года.
- В сезоне РПЛ у него 19 матчей, 3 ассиста.