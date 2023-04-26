Гойкович: «Не понимаю: судьи РПЛ по пять минут смотрят VAR и ошибаются»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович недоволен работой судей РПЛ.

– Судейство в РПЛ. Твое мнение?

– В игре с «Локомотивом», говорят, был офсайд, когда нам гол забивали, а еще – пенальти не дали. Я вообще не понимаю, как можно ошибаться, когда есть VAR? Как судьи смотрят VAR по пять минут и принимают неверные решения? Я этого не понимаю.

В каждом чемпионате судьи дают преимущество лучшим командам лиги. И в Англии арбитры совершают ошибки, и в Лиге чемпионов. Но это, видимо, футбол. Нельзя сказать, что в Англии все топ, а в Боснии и России – все плохо. Но все равно, иногда не понимаешь решения судей. Нельзя отменять человеческий фактор.