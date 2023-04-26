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    • Гойкович: «Не понимаю: судьи РПЛ по пять минут смотрят VAR и ошибаются»

    Гойкович: «Не понимаю: судьи РПЛ по пять минут смотрят VAR и ошибаются»

    Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович недоволен работой судей РПЛ.

    – Судейство в РПЛ. Твое мнение?

    – В игре с «Локомотивом», говорят, был офсайд, когда нам гол забивали, а еще – пенальти не дали. Я вообще не понимаю, как можно ошибаться, когда есть VAR? Как судьи смотрят VAR по пять минут и принимают неверные решения? Я этого не понимаю.

    В каждом чемпионате судьи дают преимущество лучшим командам лиги. И в Англии арбитры совершают ошибки, и в Лиге чемпионов. Но это, видимо, футбол. Нельзя сказать, что в Англии все топ, а в Боснии и России – все плохо. Но все равно, иногда не понимаешь решения судей. Нельзя отменять человеческий фактор.

    • «Оренбург» идет в РПЛ 8-м.
    • 27-летний Гойкович в команде с 2020 года.
    • В сезоне РПЛ у него 19 матчей, 3 ассиста.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2118

      jek718875 1 час назад

      Какой тупой защитник, если судейке занесли, он и час может смотреть, но увидит в пользу занёсшего

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