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    Журавель призвал убрать Заболотного из состава ЦСКА

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель, рассуждая о матче 32-го тура АПЛ «Ньюкасл» – «Тоттенхэм» (6:1), предложил убрать из ЦСКА нападающего Антона Заболотного.

    «Я тут с улыбкой пересмотрел эпические 23 минуты из матча «Ньюкасл» – «Тоттенхэм». там было 5:0, финальный счeт 6:1. Самое забавное, что тренер «Тоттенхэма» начал с непривычной схемы 4-3-3 (хотел удивить!) и при счeте 0:5 вернулся к традиционным трeм центральным.

    Но я хотел сказать о другом.

    Эта игра принесла вот такие статистические цифры. Не было в этом сезоне команды, над которой «Ньюкасл» доминировал бы сильнее. При этом «Ньюкасл» нанeс «всего» восемь ударов в створ. Говорю «всего», потому что этим же вечером ЦСКА пробил в створ десять раз в матче с «Локо» (1:1). Десять! И забил один.

    Да, реализация, над которой, как скажет любой тренер, надо работать. а я скажу: купите нападающего и поставьте его вместо Заболотного», – написал Журавель.

    • 31-летний Заболотный стоит 1,2 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у него 18 матчей, 3 гола, 2 ассиста.
    • Он воспитанник ЦСКА.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    Сегодня, 11:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4253

      Иван Петров 1986 3 минуты назад

      А журавля не надо убрать? Заколебал он уже.

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      Рейтинг: +4464

      fakeid 14 минут назад

      он же забил в последней игре, какие вопросы. а я вот видел матчи в европе, где по 20 ударов в створ - и ноль голов. и потерял деньги из-за этих гнид, на которых ставил. позор спартаку, кстати.

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