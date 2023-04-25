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Журавель призвал убрать Заболотного из состава ЦСКА

25 апреля 2023, 11:38
11

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель, рассуждая о матче 32-го тура АПЛ «Ньюкасл» – «Тоттенхэм» (6:1), предложил убрать из ЦСКА нападающего Антона Заболотного.

«Я тут с улыбкой пересмотрел эпические 23 минуты из матча «Ньюкасл» – «Тоттенхэм». там было 5:0, финальный счeт 6:1. Самое забавное, что тренер «Тоттенхэма» начал с непривычной схемы 4-3-3 (хотел удивить!) и при счeте 0:5 вернулся к традиционным трeм центральным.

Но я хотел сказать о другом.

Эта игра принесла вот такие статистические цифры. Не было в этом сезоне команды, над которой «Ньюкасл» доминировал бы сильнее. При этом «Ньюкасл» нанeс «всего» восемь ударов в створ. Говорю «всего», потому что этим же вечером ЦСКА пробил в створ десять раз в матче с «Локо» (1:1). Десять! И забил один.

Да, реализация, над которой, как скажет любой тренер, надо работать. а я скажу: купите нападающего и поставьте его вместо Заболотного», – написал Журавель.

  • 31-летний Заболотный стоит 1,2 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ у него 18 матчей, 3 гола, 2 ассиста.
  • Он воспитанник ЦСКА.

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига ЦСКА Заболотный Антон
Комментарии (11)
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Иван Петров 1986
1682413134
А журавля не надо убрать? Заколебал он уже.
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vladik12
1682415049
Тимурка базарит.
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ivany4
1682415634
Много раз говорил, что борзописцы у нас что хотят, то и "лепят". Зачем совать свой нос во все дырки, Журавель? Пора вводить материальную и уголовную ответственность для этой древнейшей профессии.
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Давид59
1682416591
Заболотный играет как может. Легко сказать "замените". На кого? Во-первых выбор сейчас из-за санкций резко сузился. А во-вторых не всякий пойдёт в наши клубы, которые не играют в еврокубках.
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NewLife
1682417562
Журавель - на каждой свадьбе жених, на каждых похоронах покойник))
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Эном айс
1682420539
В отсутствие конкуренции на МатчТВ , мелкий очкастый покоритель книжки- раскраски Гиннесса не следит за связностью собственных мыслей.
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neim
1682421186
Призываю убрать всех "птиц" с Матч ТВ ! Утку уже убрали, уберите и журавля ))).
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kara-mba
1682424624
Кто бы спорил, нап для ЦСКА нужен.
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Skull_Boy
1682431133
А в чем он не прав, если игрок уровня ПФЛ на пару с бестолковым сыкунишкой Ермаковым. который просто боится идти отбирать мяч, находится в ЦСКА и выходит в старте это позор
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