Журавель призвал убрать Заболотного из состава ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель, рассуждая о матче 32-го тура АПЛ «Ньюкасл» – «Тоттенхэм» (6:1), предложил убрать из ЦСКА нападающего Антона Заболотного.

«Я тут с улыбкой пересмотрел эпические 23 минуты из матча «Ньюкасл» – «Тоттенхэм». там было 5:0, финальный счeт 6:1. Самое забавное, что тренер «Тоттенхэма» начал с непривычной схемы 4-3-3 (хотел удивить!) и при счeте 0:5 вернулся к традиционным трeм центральным.

Но я хотел сказать о другом.

Эта игра принесла вот такие статистические цифры. Не было в этом сезоне команды, над которой «Ньюкасл» доминировал бы сильнее. При этом «Ньюкасл» нанeс «всего» восемь ударов в створ. Говорю «всего», потому что этим же вечером ЦСКА пробил в створ десять раз в матче с «Локо» (1:1). Десять! И забил один.

Да, реализация, над которой, как скажет любой тренер, надо работать. а я скажу: купите нападающего и поставьте его вместо Заболотного», – написал Журавель.