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  • Червиченко: «Безбородов – самый грязный судья России. Не в первый раз тащит «Спартак» за уши»

Червиченко: «Безбородов – самый грязный судья России. Не в первый раз тащит «Спартак» за уши»

25 апреля 2023, 09:50
9

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал судейство в матче 24-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар» (4:3).

«Это была игра двойного позора. Первый позор – игра «Краснодара». Как можно было отдать такую игру? Безответственно и стыдно упускать такие игры. Второй позор – Безбородов. Это тот судья, от которого необходимо как можно скорее избавиться в РПЛ. Он не в первый раз тащит «Спартак» за уши.

Это позорище всему футболу. Благодаря таким, как Безбородов, над РПЛ все смеются. Сегодня судья играл за «Спартак». Это самый грязный судья нашего футбола. Выдумывает пенальти на ходу, слепнет, когда «Спартак» нарушает, и так далее. Настоящий клоун в форме судьи.

Если с такой игрой «Спартак» займет второе место в РПЛ, то я соглашусь с теми, кто называет РПЛ лигой приколов и угара», – сказал Червиченко.

  • Москвичи уступали 0:2 до 63-й минуты.
  • «Спартак» закрепился на 3-м месте в чемпионате, оторвавшись на 3 очка от ЦСКА.
  • «Краснодар» 4-й раз за сезон РПЛ упустил преимущество в 2 мяча.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Червиченко Андрей Безбородов Владислав
Комментарии (9)
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Semargl18
1682405556
Червиченко самый грязный рот в околофутболе, не первый раз звиздит на Спартак
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eugen-han
1682406102
Более точно, он самый известный из грязных судей. Сейчас на подходе молодые и дерзкие типа Галимова и т.п., которые в наглую грязно судят, невзирая на VAR и других ,,помощников" в процессе игры, что похоже уже на некий ннопределенный сговор.
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JTherry
1682408049
Червяку бы успокоиться, с его то позором, с каким он сам руководил Спартаком, будучи "троянским конем", запущенным ростовскими бандитами - яркий пример грязных нападок, из Червяка льется только желчь в сторону красно-белых... чтобы ты ею захлебнулся "земляной червяк"..!)
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k611
1682408668
Не одного положительного комментария от этого персонажа. Любит кости перемывать Спартаку.
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вальтер79
1682409084
да у нас судьи все чипиндосы через одного а потом удивляються качеству игры команд какая тут игра если судьи поскудники так судят
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22 raza chemp
1682420737
Когда в игре с динамо поставили пенальти на зобнине, все орали за такой захват не ставят, нарисовал и тд . Теперь подобный фол, орут пенальти. Что за имбицилы
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АлексМак
1682421102
В этот раз он прав. Позор смотреть на таких судей...
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balam
1682427128
точно,из немытых
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