Червиченко: «Безбородов – самый грязный судья России. Не в первый раз тащит «Спартак» за уши»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал судейство в матче 24-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар» (4:3).

«Это была игра двойного позора. Первый позор – игра «Краснодара». Как можно было отдать такую игру? Безответственно и стыдно упускать такие игры. Второй позор – Безбородов. Это тот судья, от которого необходимо как можно скорее избавиться в РПЛ. Он не в первый раз тащит «Спартак» за уши.

Это позорище всему футболу. Благодаря таким, как Безбородов, над РПЛ все смеются. Сегодня судья играл за «Спартак». Это самый грязный судья нашего футбола. Выдумывает пенальти на ходу, слепнет, когда «Спартак» нарушает, и так далее. Настоящий клоун в форме судьи.

Если с такой игрой «Спартак» займет второе место в РПЛ, то я соглашусь с теми, кто называет РПЛ лигой приколов и угара», – сказал Червиченко.