Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Червиченко: «Безбородов – самый грязный судья России. Не в первый раз тащит «Спартак» за уши»

    Червиченко: «Безбородов – самый грязный судья России. Не в первый раз тащит «Спартак» за уши»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал судейство в матче 24-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар» (4:3).

    «Это была игра двойного позора. Первый позор – игра «Краснодара». Как можно было отдать такую игру? Безответственно и стыдно упускать такие игры. Второй позор – Безбородов. Это тот судья, от которого необходимо как можно скорее избавиться в РПЛ. Он не в первый раз тащит «Спартак» за уши.

    Это позорище всему футболу. Благодаря таким, как Безбородов, над РПЛ все смеются. Сегодня судья играл за «Спартак». Это самый грязный судья нашего футбола. Выдумывает пенальти на ходу, слепнет, когда «Спартак» нарушает, и так далее. Настоящий клоун в форме судьи.

    Если с такой игрой «Спартак» займет второе место в РПЛ, то я соглашусь с теми, кто называет РПЛ лигой приколов и угара», – сказал Червиченко.

    • Москвичи уступали 0:2 до 63-й минуты.
    • «Спартак» закрепился на 3-м месте в чемпионате, оторвавшись на 3 очка от ЦСКА.
    • «Краснодар» 4-й раз за сезон РПЛ упустил преимущество в 2 мяча.

    Новости по теме
    Денисов рассказал, как Абаскаль сорвал голос в матче «Спартак» – «Краснодар»
    Джикия прокомментировал жалобу Сафонова на оскорбления со стороны фанатов «Спартака»
    Соболев объяснил спад в игре «Спартака» после зимнего перерыва 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:50
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1080

      кaстрюлька 2 минуты назад

      https://ibb.co/vvGDqp7

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1182

      Болотоход 4 минуты назад

      Газпром лига правильнее!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1182

      Болотоход 5 минут назад

      Червь потек! В газового превратился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1080

      кaстрюлька 9 минут назад

      Когда-нибудь этому козлу засунут свистульку в жопу и, заставляя свистеть, проведут по позорной площади

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      rac531 10 минут назад

      И какой же пенальти выдумал Безбородов?
      А Сперця́ну следовало бы ЖК показать за симуляцию)

      И последнее. Почему издания позволяют себе оскорблять судей?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1676

      Suvorov51 19 минут назад

      С тобой труно не согласиться червячок, дело в том ято все судьи проплачены ПРОМКВАСОМ, а то что они продажны знают все, не важно кого они судят и только питерскую помойку они не имеют право судить " плохо", а что касаемо остальных команд, то как монета ляжет, но ты то переживаешь не за Спартак, а за Ростов, мне тоже приятна команда Ростова, да можно сказать все команды нормалные, кроме питерской помойки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      eugen-han 20 минут назад

      Более точно, он самый известный из грязных судей. Сейчас на подходе молодые и дерзкие типа Галимова и т.п., которые в наглую грязно судят, невзирая на VAR и других ,,помощников" в процессе игры, что похоже уже на некий ннопределенный сговор.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +723

      Янвapь 69 27 минут назад

      Это не клоун в форме судьи - это уголовник в форме судьи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      Semargl18 29 минут назад

      Червиченко самый грязный рот в околофутболе, не первый раз звиздит на Спартак

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +723

      Янвapь 69 > Semargl18 29 минут назад

      Рыло, бомбит от правды ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1241

      Semargl18 > Янвapь 69 27 минут назад

      Слили, вот сиди не мычи))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +723

      Янвapь 69 > Янвapь 69 25 минут назад

      Позор хрякам, играющим вместе с купленными судьями и карманными жополизами из комментаторской

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 