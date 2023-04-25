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  • Соболев объяснил спад в игре «Спартака» после зимнего перерыва

Соболев объяснил спад в игре «Спартака» после зимнего перерыва

25 апреля 2023, 08:59
4

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал волевую победу над «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

  • Москвичи победили со счетом 4:3.
  • Они уступали 0:2 до 63-й минуты.
  • «Спартак» закрепился на 3-м месте в чемпионате, оторвавшись на 3 очка от ЦСКА.

– Опять допустили детские ошибки. Да, победа, такая эмоциональная, это хорошо. Счет красивый, игра красивая, но такая игра в обороне и не только – это непозволительно.

Когда вышли на второй тайм, подзавелись, потому что нельзя так играть дома при своих болельщиках. Это был худший тайм за всю мою карьеру в «Спартаке», и у всех тоже.

Понимали, что нужно что-то делать, включаться, быть агрессивней, злее на себя. Да, пропустили, но нашли в себе силы, забили один, а затем и второй.

– За 12 матчей после рестарта «Спартак» пропустил около 20 голов. Что случилось зимой? Полноценные сборы с Абаскалем, новички подъехали – в чем проблема? Или все раскусили «Спартак»?

– Не знаю, в чем причина, но каких-то суперголов нам не забивают. Если брать последние две домашние игры – «Динамо» и «Краснодар», – мы пропустили три гола, которые не должны были пропускать. Сами ошибаемся и пропускаем.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Соболев Александр
Комментарии (4)
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ilichkadr
1682403530
Соболев становится говорящей лошадью....
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derrik2000
1682409524
Дык, а чё УМНОГО-ТО сказал??? В новости ЧЁ написано??? "Соболев объяснил спад в игре «Спартака» после зимнего перерыва" О! "ОБЪЯСНИЛ", пАнимаешь, спад. ОБЪЯСНЕНИЕ ХДЕ??? Или это опять кто-то из журналюг решил "на сигареты" чутка себе поиметь и эту херню САМ написал??? Понятное дело, что без заремы и её "подружек" не обошлось. ))))
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neveldomha
1682410080
Худший матч будет у хрюлей в Питере.
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zigbert
1682426498
Причин много, это и отсутствие основных игроков в составе по разным причинам ( в том числе и в матчах на Кубок России). Сам Соболев хотя и является ведущим игроком Спартака, делающий результат, получает лишние карточки от судей за пререкания с ними. Отсюда и пропуски в матчах. Над этим Александру надо работать.
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