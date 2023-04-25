Соболев объяснил спад в игре «Спартака» после зимнего перерыва

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал волевую победу над «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

Москвичи победили со счетом 4:3.

Они уступали 0:2 до 63-й минуты.

«Спартак» закрепился на 3-м месте в чемпионате, оторвавшись на 3 очка от ЦСКА.

– Опять допустили детские ошибки. Да, победа, такая эмоциональная, это хорошо. Счет красивый, игра красивая, но такая игра в обороне и не только – это непозволительно.

Когда вышли на второй тайм, подзавелись, потому что нельзя так играть дома при своих болельщиках. Это был худший тайм за всю мою карьеру в «Спартаке», и у всех тоже.

Понимали, что нужно что-то делать, включаться, быть агрессивней, злее на себя. Да, пропустили, но нашли в себе силы, забили один, а затем и второй.

– За 12 матчей после рестарта «Спартак» пропустил около 20 голов. Что случилось зимой? Полноценные сборы с Абаскалем, новички подъехали – в чем проблема? Или все раскусили «Спартак»?

– Не знаю, в чем причина, но каких-то суперголов нам не забивают. Если брать последние две домашние игры – «Динамо» и «Краснодар», – мы пропустили три гола, которые не должны были пропускать. Сами ошибаемся и пропускаем.