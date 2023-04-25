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    • Соболев объяснил спад в игре «Спартака» после зимнего перерыва

    Соболев объяснил спад в игре «Спартака» после зимнего перерыва

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал волевую победу над «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

    • Москвичи победили со счетом 4:3.
    • Они уступали 0:2 до 63-й минуты.
    • «Спартак» закрепился на 3-м месте в чемпионате, оторвавшись на 3 очка от ЦСКА.

    – Опять допустили детские ошибки. Да, победа, такая эмоциональная, это хорошо. Счет красивый, игра красивая, но такая игра в обороне и не только – это непозволительно.

    Когда вышли на второй тайм, подзавелись, потому что нельзя так играть дома при своих болельщиках. Это был худший тайм за всю мою карьеру в «Спартаке», и у всех тоже.

    Понимали, что нужно что-то делать, включаться, быть агрессивней, злее на себя. Да, пропустили, но нашли в себе силы, забили один, а затем и второй.

    – За 12 матчей после рестарта «Спартак» пропустил около 20 голов. Что случилось зимой? Полноценные сборы с Абаскалем, новички подъехали – в чем проблема? Или все раскусили «Спартак»?

    – Не знаю, в чем причина, но каких-то суперголов нам не забивают. Если брать последние две домашние игры – «Динамо» и «Краснодар», – мы пропустили три гола, которые не должны были пропускать. Сами ошибаемся и пропускаем.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +723

      Янвapь 69 1 час назад

      Поздно с судьями встретились ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18649

      ilichkadr 1 час назад

      Соболев становится говорящей лошадью....

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