«Спартак» играл ужасно»: Мостовой – о матче с «Краснодаром»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился эмоциями после выигранного матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».
- Москвичи победили со счетом 4:3.
- Они уступали 0:2 до 63-й минуты.
- «Спартак» закрепился на 3-м месте в чемпионате, оторвавшись на 3 очка от ЦСКА.
«Счет классный, матч получился. Но «Спартак» играл ужасно, не понятно, как так можно было. Я видел много матчей команды, но сегодня просто ужас.
В таких матчах всегда решающую роль играет пенальти, что и произошло, когда «Спартак» отыграл один мяч. «Краснодар» сам отдал эту игру, по-другому никак не сказать.
Действия арбитра тоже немного не понятны. В общем, победа, но «Спартак» играл плохо», – сказал Мостовой.
Источник: «РБ Спорт»