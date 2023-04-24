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    • «Спартак» играл ужасно»: Мостовой – о матче с «Краснодаром»

    «Спартак» играл ужасно»: Мостовой – о матче с «Краснодаром»

    Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился эмоциями после выигранного матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

    • Москвичи победили со счетом 4:3.
    • Они уступали 0:2 до 63-й минуты.
    • «Спартак» закрепился на 3-м месте в чемпионате, оторвавшись на 3 очка от ЦСКА.

    «Счет классный, матч получился. Но «Спартак» играл ужасно, не понятно, как так можно было. Я видел много матчей команды, но сегодня просто ужас.

    В таких матчах всегда решающую роль играет пенальти, что и произошло, когда «Спартак» отыграл один мяч. «Краснодар» сам отдал эту игру, по-другому никак не сказать.

    Действия арбитра тоже немного не понятны. В общем, победа, но «Спартак» играл плохо», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    24.04.2023 22:48
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