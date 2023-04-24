«Все, кто реалистично смотрят на футбол, понимают, что произошло»: тренер «Краснодара» Ивич – о судействе в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (3:4) в 24-м туре РПЛ.
– Несколько слов об игре? Нет слов. Нелегкий момент для меня и моей команды. Что сегодня произошло? Все, кто смотрел игру, понимают это.
– Судейство имеете в виду? И то, что не назначили пенальти на Сперцяне?
– Если бы было только это, я был бы счастлив. Не буду ничего больше говорить. Все, кто реалистично смотрят на футбол, понимают, что произошло. Все было очевидно.
– Есть претензии к защите?
– Третий гол – наша ошибка. Насчет других голов – лучше об этом не говорить.
– С «Локо» была похожая ситуация, не удержали счет. В чем дело?
– Та игра и сегодняшняя – две разные ситуации. Там мы понимаем свою ответственность. Сегодня произошло совсем другое.
– С чем связана двойная замена в перерыве?
– Мы играем каждые 3-4 дня. У нас большие путешествия, которые занимают по 10 часов. Это сказывается. Петров почувствовал дискомфорт, а у Ленини была желтая карточка.
- Краснодарцы вели 2:0 по ходу матча.
- Игру судил Владислав Безбородов.
- Спорный момент с участием Сперцяна произошел на 71-й минуте – игрок «Краснодара» упал, когда руку на его плече держал Томаш Тавареш.