«Все, кто реалистично смотрят на футбол, понимают, что произошло»: тренер «Краснодара» Ивич – о судействе в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (3:4) в 24-м туре РПЛ.

– Несколько слов об игре? Нет слов. Нелегкий момент для меня и моей команды. Что сегодня произошло? Все, кто смотрел игру, понимают это.

– Судейство имеете в виду? И то, что не назначили пенальти на Сперцяне?

– Если бы было только это, я был бы счастлив. Не буду ничего больше говорить. Все, кто реалистично смотрят на футбол, понимают, что произошло. Все было очевидно.

– Есть претензии к защите?

– Третий гол – наша ошибка. Насчет других голов – лучше об этом не говорить.

– С «Локо» была похожая ситуация, не удержали счет. В чем дело?

– Та игра и сегодняшняя – две разные ситуации. Там мы понимаем свою ответственность. Сегодня произошло совсем другое.

– С чем связана двойная замена в перерыве?

– Мы играем каждые 3-4 дня. У нас большие путешествия, которые занимают по 10 часов. Это сказывается. Петров почувствовал дискомфорт, а у Ленини была желтая карточка.