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  • «Все, кто реалистично смотрят на футбол, понимают, что произошло»: тренер «Краснодара» Ивич – о судействе в матче со «Спартаком»

«Все, кто реалистично смотрят на футбол, понимают, что произошло»: тренер «Краснодара» Ивич – о судействе в матче со «Спартаком»

24 апреля 2023, 22:34
8

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (3:4) в 24-м туре РПЛ.

– Несколько слов об игре? Нет слов. Нелегкий момент для меня и моей команды. Что сегодня произошло? Все, кто смотрел игру, понимают это.

– Судейство имеете в виду? И то, что не назначили пенальти на Сперцяне?

– Если бы было только это, я был бы счастлив. Не буду ничего больше говорить. Все, кто реалистично смотрят на футбол, понимают, что произошло. Все было очевидно.

– Есть претензии к защите?

– Третий гол – наша ошибка. Насчет других голов – лучше об этом не говорить.

– С «Локо» была похожая ситуация, не удержали счет. В чем дело?

– Та игра и сегодняшняя – две разные ситуации. Там мы понимаем свою ответственность. Сегодня произошло совсем другое.

– С чем связана двойная замена в перерыве?

– Мы играем каждые 3-4 дня. У нас большие путешествия, которые занимают по 10 часов. Это сказывается. Петров почувствовал дискомфорт, а у Ленини была желтая карточка.

  • Краснодарцы вели 2:0 по ходу матча.
  • Игру судил Владислав Безбородов.
  • Спорный момент с участием Сперцяна произошел на 71-й минуте – игрок «Краснодара» упал, когда руку на его плече держал Томаш Тавареш.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Ивич Владимир Безбородов Владислав
Комментарии (8)
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paracetamol
1682365756
КАЖДЫЙ ДЕНЬ СУДЕЙСКИЙ СКАНДАЛ, А ТО И ДВА!
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FCSpartakM
1682365757
Лучше бы молчал, профукали очередную игру, а он ищет оправдания в каком-то судействе.
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Cubinec1989
1682365997
все по делу Ивич говорит...увы
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вальтер79
1682369519
ну че не зря главные хряки судьям встречу назначали пообщались и понесся свист в их пользу не игрой так судейством решили задавить стыдоба а ще че то там про про зенит и газпром балаболят)))
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grb651
1682401919
Иди эту сказку Галицкому втирай может прокатит) Правда там если не совсем дураки то понимают что очередного бездаря они тренером поставили!
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eugen-han
1682402442
Игру не смотрел, если честно, но если краснодарцы чем-то недовольны, то пусть вспомнят предыдущий матч и поставят себя на место соперника после игры.
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