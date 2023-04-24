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    • «Все, кто реалистично смотрят на футбол, понимают, что произошло»: тренер «Краснодара» Ивич – о судействе в матче со «Спартаком»

    «Все, кто реалистично смотрят на футбол, понимают, что произошло»: тренер «Краснодара» Ивич – о судействе в матче со «Спартаком»

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (3:4) в 24-м туре РПЛ.

    – Несколько слов об игре? Нет слов. Нелегкий момент для меня и моей команды. Что сегодня произошло? Все, кто смотрел игру, понимают это.

    – Судейство имеете в виду? И то, что не назначили пенальти на Сперцяне?

    – Если бы было только это, я был бы счастлив. Не буду ничего больше говорить. Все, кто реалистично смотрят на футбол, понимают, что произошло. Все было очевидно.

    – Есть претензии к защите?

    – Третий гол – наша ошибка. Насчет других голов – лучше об этом не говорить.

    – С «Локо» была похожая ситуация, не удержали счет. В чем дело?

    – Та игра и сегодняшняя – две разные ситуации. Там мы понимаем свою ответственность. Сегодня произошло совсем другое.

    – С чем связана двойная замена в перерыве?

    – Мы играем каждые 3-4 дня. У нас большие путешествия, которые занимают по 10 часов. Это сказывается. Петров почувствовал дискомфорт, а у Ленини была желтая карточка.

    • Краснодарцы вели 2:0 по ходу матча.
    • Игру судил Владислав Безбородов.
    • Спорный момент с участием Сперцяна произошел на 71-й минуте – игрок «Краснодара» упал, когда руку на его плече держал Томаш Тавареш.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1111

      Cubinec1989 4 минуты назад

      все по делу Ивич говорит...увы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +504

      FCSpartakM 8 минут назад

      Лучше бы молчал, профукали очередную игру, а он ищет оправдания в каком-то судействе.

      1
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      Рейтинг: +18323

      paracetamol 8 минут назад

      КАЖДЫЙ ДЕНЬ СУДЕЙСКИЙ СКАНДАЛ, А ТО И ДВА!

      0
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      Рейтинг: +2010

      ПалкоВводецъ (returned) 12 минут назад

      Все понимают что произошло. Быков прибил судья в угоду сви ньям. Гыгыгы

      0
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