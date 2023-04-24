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    Мостовой обратился к российским судьям: «Остановитесь!»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой обратился к российским арбитрам по итогам матчей 24-го тура РПЛ.

    «Остановитесь! Судьи! Это бред какой-то. Вы уже защитникам не даeте вообще никакого шанса.

    Такое ощущение, что он должен сказать: «Бегите, забивайте, только ногу не подставляйте, я не буду вас трогать». Это смешно! «Химки» мы смотрели. Защитник хочет мяч отнять, человек подставляет ногу и падает. Что должен защитник-то сделать?

    Проблема не в судьях, а в том, что в футбол никто из них не играл. А они судят по книгам», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Евро-Футбол»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1279

      mama1991 20 минут назад

      согласен, футбол стал настолько вафельным, смотреть противно. кто бы что не говорил, вар создал еще больше проблем. когда не только коко мамая будут по тюрьмам таскать год и показывать все по тв, а и судей за коррупцию, мож че то и будет. а так уже блевать охото от этой проблемы.

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