Мостовой обратился к российским судьям: «Остановитесь!»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой обратился к российским арбитрам по итогам матчей 24-го тура РПЛ.

«Остановитесь! Судьи! Это бред какой-то. Вы уже защитникам не даeте вообще никакого шанса.

Такое ощущение, что он должен сказать: «Бегите, забивайте, только ногу не подставляйте, я не буду вас трогать». Это смешно! «Химки» мы смотрели. Защитник хочет мяч отнять, человек подставляет ногу и падает. Что должен защитник-то сделать?

Проблема не в судьях, а в том, что в футбол никто из них не играл. А они судят по книгам», – сказал Мостовой.