Президент РПЛ отреагировал на отставку Андреева из «Крыльев» в знак протеста против судейства

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал решение генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева об отставке из клуба в знак протеста против судейства в РПЛ.

«Решение генерального директора «Крыльев Советов» эмоциональное. Но его точно можно понять. У руководителей клубов накопились вопросы, и не только у Вадима Андреева.

Объективно, происходящее в судействе в РПЛ в текущем сезоне вызывает много вопросов. Последний тур не стал исключением, когда пришлось обсуждать судейство с руководителями клубов по итогам матчей, а иногда и по ходу», – сказал Алаев.