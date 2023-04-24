Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Президент РПЛ отреагировал на отставку Андреева из «Крыльев» в знак протеста против судейства

    Президент РПЛ отреагировал на отставку Андреева из «Крыльев» в знак протеста против судейства

    Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал решение генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева об отставке из клуба в знак протеста против судейства в РПЛ.

    «Решение генерального директора «Крыльев Советов» эмоциональное. Но его точно можно понять. У руководителей клубов накопились вопросы, и не только у Вадима Андреева.

    Объективно, происходящее в судействе в РПЛ в текущем сезоне вызывает много вопросов. Последний тур не стал исключением, когда пришлось обсуждать судейство с руководителями клубов по итогам матчей, а иногда и по ходу», – сказал Алаев.

    • «Крылья» проиграли «Пари НН» (1:2) в 24-м туре РПЛ.
    • В «Крыльях» считают, что судья ошибся в нескольких эпизодах против клуба.

    Новости по теме
    Гендиректор «Крыльев» подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ 5
    «Предлагаю запустить сбор средств на консультацию к окулистам»: Писарский раскритиковал судейство в матче «Пари НН» – «Крылья» 7
    Лапочкин раскритиковал судейство в матче «Пари НН» – «Крылья Советов» 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 