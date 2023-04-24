Президент РПЛ отреагировал на отставку Андреева из «Крыльев» в знак протеста против судейства

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал решение генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева об отставке из клуба в знак протеста против судейства в РПЛ.
«Решение генерального директора «Крыльев Советов» эмоциональное. Но его точно можно понять. У руководителей клубов накопились вопросы, и не только у Вадима Андреева.
Объективно, происходящее в судействе в РПЛ в текущем сезоне вызывает много вопросов. Последний тур не стал исключением, когда пришлось обсуждать судейство с руководителями клубов по итогам матчей, а иногда и по ходу», – сказал Алаев.
- «Крылья» проиграли «Пари НН» (1:2) в 24-м туре РПЛ.
- В «Крыльях» считают, что судья ошибся в нескольких эпизодах против клуба.
Источник: Sport24