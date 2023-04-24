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    Игнатьев сделал заявление о будущем в «Локомотиве»

    Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев склоняется к смене команды по окончании сезона.

    «Конечно же, я недоволен своим игровым временем в «Локомотиве». Скоро заканчивается мой контракт, затем будем думать, что делать дальше. Мне волноваться не о чем. Думаю, что предложения у меня будут.

    Уверен ли, что не останусь в «Локомотиве»? Думаю, что в данной ситуации – маловероятно. В моeм возрасте нужно получать гораздо больше игрового времени и развиваться.

    Хочется ли в Европу? Были бы у меня предложения из Европы – я бы уже давно уехал. Посмотрим. Мой представитель подберeт варианты, затем вместе выберем самый оптимальный. Хочется получать игровое время.

    Поеду ли играть в чемпионат не из топ-5 Европы, если будет предложение – как это сделал Шапи Сулейманов? Конечно. Как раз через такие чемпионаты дальше и пробиваются. Мы с Шапи на связи почти каждый день – у него всe отлично!» – сказал Игнатьев.

    • 24-летний форвард присоединился к «Локо» в июле.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 22 матчах.
    • Рыночная стоимость Игнатьева – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +544

      Нуф-Нуф 55 минут назад

      К кокоше на Кипр, там таких подбирают.

      2
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      Рейтинг: +9780

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Очень слабый футболист !
      Смешно слышать , от него какие то заявления.Если бы . он сказал . что будет в 2 раза больше тренироваться - то да !

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