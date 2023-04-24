Игнатьев сделал заявление о будущем в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев склоняется к смене команды по окончании сезона.
«Конечно же, я недоволен своим игровым временем в «Локомотиве». Скоро заканчивается мой контракт, затем будем думать, что делать дальше. Мне волноваться не о чем. Думаю, что предложения у меня будут.
Уверен ли, что не останусь в «Локомотиве»? Думаю, что в данной ситуации – маловероятно. В моeм возрасте нужно получать гораздо больше игрового времени и развиваться.
Хочется ли в Европу? Были бы у меня предложения из Европы – я бы уже давно уехал. Посмотрим. Мой представитель подберeт варианты, затем вместе выберем самый оптимальный. Хочется получать игровое время.
Поеду ли играть в чемпионат не из топ-5 Европы, если будет предложение – как это сделал Шапи Сулейманов? Конечно. Как раз через такие чемпионаты дальше и пробиваются. Мы с Шапи на связи почти каждый день – у него всe отлично!» – сказал Игнатьев.
- 24-летний форвард присоединился к «Локо» в июле.
- В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 22 матчах.
- Рыночная стоимость Игнатьева – 1,5 миллиона евро.