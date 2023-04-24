Игнатьев сделал заявление о будущем в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев склоняется к смене команды по окончании сезона.

«Конечно же, я недоволен своим игровым временем в «Локомотиве». Скоро заканчивается мой контракт, затем будем думать, что делать дальше. Мне волноваться не о чем. Думаю, что предложения у меня будут.

Уверен ли, что не останусь в «Локомотиве»? Думаю, что в данной ситуации – маловероятно. В моeм возрасте нужно получать гораздо больше игрового времени и развиваться.

Хочется ли в Европу? Были бы у меня предложения из Европы – я бы уже давно уехал. Посмотрим. Мой представитель подберeт варианты, затем вместе выберем самый оптимальный. Хочется получать игровое время.

Поеду ли играть в чемпионат не из топ-5 Европы, если будет предложение – как это сделал Шапи Сулейманов? Конечно. Как раз через такие чемпионаты дальше и пробиваются. Мы с Шапи на связи почти каждый день – у него всe отлично!» – сказал Игнатьев.