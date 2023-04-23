Серия А. «Наполи» вырвал победу у «Ювентуса» (1:0) на 93-й минуте и лидирует с 17-очковым отрывом

«Наполи» победил «Ювентус» (1:0) на выезде в матче 31-го тура Серии А.
Главный арбитр встречи Микаэль Фаббри отменил гол вингера «Ювентуса» Анхеля Ди Марии на 83-й минуте после помощи VAR.
«Наполи» вырвал победу благодаря голу Джакомо Распадори на 93-й минуте. Команда Лучано Спаллетти прервала серию из трех матчей без побед.
Клуб из Неаполя увеличил отрыв от идущего вторым в чемпионате «Лацио» до 17 очков.
«Ювентус» упустил возможность подняться на второе место в Серии А.
Италия. Серия А. 31-й тур
Ювентус – Наполи – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Распадори, 90+3.
Источник: «Бомбардир»