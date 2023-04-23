Галактионов объяснил, за счет чего «Локомотив» вырвал ничью у ЦСКА в меньшинстве

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результата матча с ЦСКА (1:1) в 24-м туре РПЛ.

«Локо» с 40-й минуты играл в меньшинстве после удаления Марио Митая.

ЦСКА упустил победу, пропустив на 87-й минуте – отличился Вильсон Изидор.

«Локомотив» сохранил 10-е место в турнирной таблице.

«Во втором тайме мы сделали корректировки. Но – опять же, раннее удаление. Когда ты в меньшинстве, появляется больше свободных зон у соперника, моментов. Что-то мы делаем правильно, раз нам воздается. Есть один момент, из него выжимаем максимум.

Двигаемся дальше. Для себя решили: каждая игра как финал. Игра может по-разному складываться. А может что-то не складываться, можем уступать.

Главное – дисциплина, организация, характер. Стандартное положение – тоже влияние на игру, готовили их. Оно и принесло нам гол», – сказал Галактионов.