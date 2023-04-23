Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Галактионов объяснил, за счет чего «Локомотив» вырвал ничью у ЦСКА в меньшинстве

    Галактионов объяснил, за счет чего «Локомотив» вырвал ничью у ЦСКА в меньшинстве

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результата матча с ЦСКА (1:1) в 24-м туре РПЛ.

    • «Локо» с 40-й минуты играл в меньшинстве после удаления Марио Митая.
    • ЦСКА упустил победу, пропустив на 87-й минуте – отличился Вильсон Изидор.
    • «Локомотив» сохранил 10-е место в турнирной таблице.

    «Во втором тайме мы сделали корректировки. Но – опять же, раннее удаление. Когда ты в меньшинстве, появляется больше свободных зон у соперника, моментов. Что-то мы делаем правильно, раз нам воздается. Есть один момент, из него выжимаем максимум.

    Двигаемся дальше. Для себя решили: каждая игра как финал. Игра может по-разному складываться. А может что-то не складываться, можем уступать.

    Главное – дисциплина, организация, характер. Стандартное положение – тоже влияние на игру, готовили их. Оно и принесло нам гол», – сказал Галактионов.

    Новости по теме
    Драматичный 2023-й для Изидора: сорванный трансфер в «Лион», длительное восстановление и гол ЦСКА – через 10 минут после выхода
    Галактионов объяснил, почему заменил Дзюбу на Изидора в матче с ЦСКА 1
    Бубнов назвал ведущего защитника ЦСКА, без которого у команды начинаются проблемы
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.04.2023 22:30
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      ffjrjrtkr 6 часов назад

      Внимание! Распродажа от производителя: Модельные авто чехлы из Экокожи всего за 3390 руб., очень качественные и не убиваемые. Дешевле уже не будет, вот каталог --- https://vinci.tk/eco

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      E5 8 часов назад

      За счет мастерства ЦСКА!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19609

      Cleaner 8 часов назад

      За счет кривоногости "нападающих" ЦСКА...((((((((((((((((((((

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 