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    • Федотов прокомментировал упущенную победу над «Локомотивом» в большинстве

    Федотов прокомментировал упущенную победу над «Локомотивом» в большинстве

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничью в матче 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

    «Выделил бы всю команду. Доминировали в равных составах и гол забили. А большинство… Не думаю, что надо быть разочарованными. Потеряли очки. Но хотел бы, чтобы команда играла, создавала. Жаль, не забили важный второй гол. Моментов было предостаточно.

    Что касается Медины на месте левого латераля, то хотели усилить игру в атаке на фланге. Отталкиваясь от его возможностей, мастерства. Это принесло нам дивиденты. Он был активен, ассистировал партнерам. Была динамичная игра с его стороны.

    Набабкин вместо Мойзеса? Анализировали, думали. Выбрали Кирилла. Это наше внутреннее дело. Вопросов к нему быть не может. Справился со своей ролью вполне, на 100%. Не помню, чтобы его обыгрывали. Подыгрывал.

    Карраскаль? Обляков подустал, имел карточку. Нам нужно вгрызаться, отбирать мяч. Он делал это осторожно после желтой. Мне она непонятна немного, если честно. Есть люди, которые контролируют себя – поэтому Иван находился на поле долго, играл», – сказал Федотов.

    • «Локо» с 40-й минуты играл в меньшинстве после удаления Марио Митая.
    • ЦСКА упустил победу, пропустив на 87-й минуте.
    • Клуб Федотова набрал 45 очков и занимает четвертое место в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    23.04.2023 22:17
    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      ffjrjrtkr 6 часов назад

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      Рейтинг: +3625

      CSKA57 8 часов назад

      Да и вообще все у нас хорошо! Ну, не забиваем. Зато команда играет! Хорошо откомментировал! Спасибо!

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      Рейтинг: +19609

      Cleaner > CSKA57 8 часов назад

      Да все у нас(ЦСКА) ПЛОХО! Если кривоногие нападающие забивают один гол из десяти в абсолютно ГОЛЕВЫХ ситуациях, то чего тут хорошего??? Чалова гнать. Совершенно бесполезный игрок, который губит практически все моменты. И Заболотный не лучше. Хотя кульбит после забитого гола вполне зачетный исполнил.

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      Рейтинг: +3625

      CSKA57 > Cleaner 7 часов назад

      Кстати, за Заболотного во время кульбитов я очень волнуюсь. Один скрутил, сломал позвоночник, на поле и умер.

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      Рейтинг: +19609

      Cleaner 8 часов назад

      А что тут комментировать. Нет у ЦСКА настоящего форварда, отсюда и все проблемы. Моменты создаются, а типа нападающие их похеривают...(

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      Рейтинг: +22197

      Persona_non_Grata > Cleaner 8 часов назад

      А поржать ?)

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      Рейтинг: +19609

      Cleaner > Persona_non_Grata 8 часов назад

      А для ПОРЖАТЬ есть команда Спартак!!! РЖУ ни могу!!!...)))

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      Рейтинг: +22197

      Persona_non_Grata > Persona_non_Grata 8 часов назад

      Ну пока вы еще можете ржать нам в зад ))) Лохи, не могли Локо, игравшего 1,5 тайма в меньшинстве обыграть, да даже победный счет удержать - ну прям хрюкаю не могу !!!)))

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      Рейтинг: +5954

      ySS 9 часов назад

      Короче, все молодцы!))

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