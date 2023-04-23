Федотов прокомментировал упущенную победу над «Локомотивом» в большинстве

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничью в матче 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Выделил бы всю команду. Доминировали в равных составах и гол забили. А большинство… Не думаю, что надо быть разочарованными. Потеряли очки. Но хотел бы, чтобы команда играла, создавала. Жаль, не забили важный второй гол. Моментов было предостаточно.

Что касается Медины на месте левого латераля, то хотели усилить игру в атаке на фланге. Отталкиваясь от его возможностей, мастерства. Это принесло нам дивиденты. Он был активен, ассистировал партнерам. Была динамичная игра с его стороны.

Набабкин вместо Мойзеса? Анализировали, думали. Выбрали Кирилла. Это наше внутреннее дело. Вопросов к нему быть не может. Справился со своей ролью вполне, на 100%. Не помню, чтобы его обыгрывали. Подыгрывал.

Карраскаль? Обляков подустал, имел карточку. Нам нужно вгрызаться, отбирать мяч. Он делал это осторожно после желтой. Мне она непонятна немного, если честно. Есть люди, которые контролируют себя – поэтому Иван находился на поле долго, играл», – сказал Федотов.