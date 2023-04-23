77-летний Луческу рассказал, кто его временно заменит в киевском «Динамо»

Главный тренер украинского «Динамо» Мирча Луческу сообщил об уходе на больничный.

«С этого момента я иду на больничный, мне нужно сделать операцию на ноге. С этого момента Александр Шовковский будет исполнять обязанности тренера. Но мы будем постоянно с командой, контролировать ситуацию.

Я мог бы уехать с Украины, но считаю, что нужно остаться в Киеве и сделать эту операцию здесь, чтобы быть рядом. Это ведь важно для игроков и, возможно, для страны», – сказал 77-летний румын.