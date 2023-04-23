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  • 77-летний Луческу рассказал, кто его временно заменит в киевском «Динамо»

77-летний Луческу рассказал, кто его временно заменит в киевском «Динамо»

23 апреля 2023, 08:28
1

Главный тренер украинского «Динамо» Мирча Луческу сообщил об уходе на больничный.

«С этого момента я иду на больничный, мне нужно сделать операцию на ноге. С этого момента Александр Шовковский будет исполнять обязанности тренера. Но мы будем постоянно с командой, контролировать ситуацию.

Я мог бы уехать с Украины, но считаю, что нужно остаться в Киеве и сделать эту операцию здесь, чтобы быть рядом. Это ведь важно для игроков и, возможно, для страны», – сказал 77-летний румын.

  • Накануне «Динамо» сыграло дома вничью с «Шахтером» (1:1).
  • У Луческу еще год контракта.
  • В 2016-2017 годах он тренировал «Зенит».

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Источник: «Чемпионат»
Украина. Премьер-лига Динамо К Луческу Мирча
Комментарии (1)
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ilichkadr
1685339339
Ага, для страны уж точно нужен мамалыжник хренов.
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