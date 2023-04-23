Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • 77-летний Луческу рассказал, кто его временно заменит в киевском «Динамо»

    77-летний Луческу рассказал, кто его временно заменит в киевском «Динамо»

    Главный тренер украинского «Динамо» Мирча Луческу сообщил об уходе на больничный.

    «С этого момента я иду на больничный, мне нужно сделать операцию на ноге. С этого момента Александр Шовковский будет исполнять обязанности тренера. Но мы будем постоянно с командой, контролировать ситуацию.

    Я мог бы уехать с Украины, но считаю, что нужно остаться в Киеве и сделать эту операцию здесь, чтобы быть рядом. Это ведь важно для игроков и, возможно, для страны», – сказал 77-летний румын.

    • Накануне «Динамо» сыграло дома вничью с «Шахтером» (1:1).
    • У Луческу еще год контракта.
    • В 2016-2017 годах он тренировал «Зенит».

    Новости по теме
    «Я не могу работать»: Луческу необходима операция 1
    77-летнему Луческу стало плохо после матча
    Экс-игрока украинского «Динамо» обвинили в связях с трансгендером 4
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 