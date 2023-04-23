77-летний Луческу рассказал, кто его временно заменит в киевском «Динамо»

Главный тренер украинского «Динамо» Мирча Луческу сообщил об уходе на больничный.
«С этого момента я иду на больничный, мне нужно сделать операцию на ноге. С этого момента Александр Шовковский будет исполнять обязанности тренера. Но мы будем постоянно с командой, контролировать ситуацию.
Я мог бы уехать с Украины, но считаю, что нужно остаться в Киеве и сделать эту операцию здесь, чтобы быть рядом. Это ведь важно для игроков и, возможно, для страны», – сказал 77-летний румын.
- Накануне «Динамо» сыграло дома вничью с «Шахтером» (1:1).
- У Луческу еще год контракта.
- В 2016-2017 годах он тренировал «Зенит».
Источник: «Чемпионат»