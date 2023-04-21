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    Губерниев назвал качество, которого не хватает Карпину

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на решение сборной России отказаться от участия в турнире азиатских сборных.

    – РФС недавно отказался от участия в Центральноазиатском чемпионате (CAFA) в июне. Надо было соглашаться?

    – Играть надо в любом случае. Может, состав соперников не тот, которого бы хотелось, но играть надо.

    – Поддерживаете критику в адрес Валерия Карпина?

    Мне кажется, ему стоит быть чуть-чуть погибче. Я с большой симпатией отношусь к Валерию Георгиевичу, у нас хорошие отношения. Но его право и не проявлять гибкость как человека, который находится на хозяйстве.

    • В турнире сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
    • Чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
    • Его спонсором будет «Газпром».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 21:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24647

      DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      Вот Губерниеву "гибкости" хватает, умеет этот верзила прогибаться.

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    • ...
      Рейтинг: +4962

      Питерский князь 47 минут назад

      На хозяйстве Губерниева?

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