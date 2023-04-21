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Губерниев назвал качество, которого не хватает Карпину

21 апреля 2023, 21:29
4

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на решение сборной России отказаться от участия в турнире азиатских сборных.

– РФС недавно отказался от участия в Центральноазиатском чемпионате (CAFA) в июне. Надо было соглашаться?

– Играть надо в любом случае. Может, состав соперников не тот, которого бы хотелось, но играть надо.

– Поддерживаете критику в адрес Валерия Карпина?

Мне кажется, ему стоит быть чуть-чуть погибче. Я с большой симпатией отношусь к Валерию Георгиевичу, у нас хорошие отношения. Но его право и не проявлять гибкость как человека, который находится на хозяйстве.

  • В турнире сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
  • Чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
  • Его спонсором будет «Газпром».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Карпин Валерий Губерниев Дмитрий
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1682105082
Вот Губерниеву "гибкости" хватает, умеет этот верзила прогибаться.
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diamondfan
1682106568
Губерниев Шлюха!
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Давид59
1682109949
Ну уж кто умеет быть гибким, так это Губерниев. Под любую власть ложится.
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sochi-2013
1682156625
Два сапога пара, (оба левые).
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