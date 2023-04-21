Губерниев назвал качество, которого не хватает Карпину

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на решение сборной России отказаться от участия в турнире азиатских сборных.
– РФС недавно отказался от участия в Центральноазиатском чемпионате (CAFA) в июне. Надо было соглашаться?
– Играть надо в любом случае. Может, состав соперников не тот, которого бы хотелось, но играть надо.
– Поддерживаете критику в адрес Валерия Карпина?
– Мне кажется, ему стоит быть чуть-чуть погибче. Я с большой симпатией отношусь к Валерию Георгиевичу, у нас хорошие отношения. Но его право и не проявлять гибкость как человека, который находится на хозяйстве.
- В турнире сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
- Чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
- Его спонсором будет «Газпром».
Источник: Metaratings