Губерниев назвал качество, которого не хватает Карпину

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на решение сборной России отказаться от участия в турнире азиатских сборных.

– РФС недавно отказался от участия в Центральноазиатском чемпионате (CAFA) в июне. Надо было соглашаться?

– Играть надо в любом случае. Может, состав соперников не тот, которого бы хотелось, но играть надо.

– Поддерживаете критику в адрес Валерия Карпина?

– Мне кажется, ему стоит быть чуть-чуть погибче. Я с большой симпатией отношусь к Валерию Георгиевичу, у нас хорошие отношения. Но его право и не проявлять гибкость как человека, который находится на хозяйстве.