В «Спартаке» определились с будущим Абаскаля

Руководство «Спартака» не собирается увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля.

В клубе доверяют испанскому специалисту и поддерживают его.

По мнению членов правления, резкие кадровые решения сейчас неуместны, а болельщикам нужно набраться терпения.

Информация о возможном возвращении в «Спартак» Валерия Карпина не соответствует действительности.

Абаскаль возглавил команду прошлым летом.

В феврале он продлил контракт со спартаковцами до 2025 года.

Москвичи в среду вылетели из Fonbet Кубка России от «Акрона» (1:2), в РПЛ они идут на 3-м месте.

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