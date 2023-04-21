В «Спартаке» определились с будущим Абаскаля

Руководство «Спартака» не собирается увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля.

В клубе доверяют испанскому специалисту и поддерживают его.

По мнению членов правления, резкие кадровые решения сейчас неуместны, а болельщикам нужно набраться терпения.

Информация о возможном возвращении в «Спартак» Валерия Карпина не соответствует действительности.