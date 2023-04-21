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    В «Спартаке» определились с будущим Абаскаля

    Руководство «Спартака» не собирается увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля.

    В клубе доверяют испанскому специалисту и поддерживают его.

    По мнению членов правления, резкие кадровые решения сейчас неуместны, а болельщикам нужно набраться терпения.

    Информация о возможном возвращении в «Спартак» Валерия Карпина не соответствует действительности.

    • Абаскаль возглавил команду прошлым летом.
    • В феврале он продлил контракт со спартаковцами до 2025 года.
    • Москвичи в среду вылетели из Fonbet Кубка России от «Акрона» (1:2), в РПЛ они идут на 3-м месте.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14436

      Алексей З 2 минуты назад

      Никто не сомневался.
      "Доброжелатели" не могут успокоиться , наверно боятся.

      0
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      Рейтинг: +22127

      Persona_non_Grata 13 минут назад

      С таким составом Абаскаль и так сделал серьезный шаг ( до начала чемпионата я с трудом представлял команду в пятерке ), а по факту нас чуть ли не в конкуренты к Зениту записали - сравните уровень игроков !!! Да сейчас идем 3-ми, да БЕЗДАРНО вылетели из кубка, да у команды весной спад... Но... - идем 3-ми, а это с таким составом совсем не плохо, а если учесть что травмированы ВЕДУЩИЕ игроки, то и ОЧЕНЬ не плохо. ДА - у команды спад и прежде всего эмоционально-психологический, но спад бывает у всех ... Команда строится и надеюсь летом будут конкурентоспособные приобретения, да и не гоже тренеров менять как перчатки.

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      Рейтинг: +501

      FCSpartakM > Persona_non_Grata 10 секунд назад

      Да конечно, я понимаю,если бы команда нулячая была. Атака так или иначе есть, моментов куча в каждом матче. Думаю просто перегорели сразу же после первого матча после перерыва. По сути сразу поняли ,что потеряли последний шанс на чемпионство

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      Рейтинг: +21258

      derrik2000 24 минуты назад

      "По мнению членов правления, резкие кадровые решения сейчас неуместны, а болельщикам нужно набраться терпения."

      *лядь!
      Ну всё, как во всей стране по всем вопросам - "ДАВАЙТЕ ЕЩЁ ПОТЕРПИМ"!!!
      Терпилы, в общем...(((

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      Рейтинг: +18572

      ilichkadr 30 минут назад

      Начинающиеся разговоры об отставке, как правило, приводят к увольнению по соглашению сторон. Буду рад, если ошибусь...........

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      Рейтинг: +21258

      derrik2000 > ilichkadr 26 минут назад

      Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ твоего второго предложения!
      А за ПЕРВОЕ - двумя руками "ЗА". ))

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      Рейтинг: +22127

      Persona_non_Grata > derrik2000 11 минут назад

      Ногами еще проголосуй )))

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