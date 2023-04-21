В «Спартаке» определились с будущим Абаскаля

Руководство «Спартака» не собирается увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля.
В клубе доверяют испанскому специалисту и поддерживают его.
По мнению членов правления, резкие кадровые решения сейчас неуместны, а болельщикам нужно набраться терпения.
Информация о возможном возвращении в «Спартак» Валерия Карпина не соответствует действительности.
- Абаскаль возглавил команду прошлым летом.
- В феврале он продлил контракт со спартаковцами до 2025 года.
- Москвичи в среду вылетели из Fonbet Кубка России от «Акрона» (1:2), в РПЛ они идут на 3-м месте.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова