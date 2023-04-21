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В «Спартаке» определились с будущим Абаскаля

21 апреля 2023, 18:41
30

Руководство «Спартака» не собирается увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля.

В клубе доверяют испанскому специалисту и поддерживают его.

По мнению членов правления, резкие кадровые решения сейчас неуместны, а болельщикам нужно набраться терпения.

Информация о возможном возвращении в «Спартак» Валерия Карпина не соответствует действительности.

  • Абаскаль возглавил команду прошлым летом.
  • В феврале он продлил контракт со спартаковцами до 2025 года.
  • Москвичи в среду вылетели из Fonbet Кубка России от «Акрона» (1:2), в РПЛ они идут на 3-м месте.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Карпин Валерий Абаскаль Гильермо
Комментарии (30)
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ilichkadr
1682092540
Начинающиеся разговоры об отставке, как правило, приводят к увольнению по соглашению сторон. Буду рад, если ошибусь...........
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derrik2000
1682092911
"По мнению членов правления, резкие кадровые решения сейчас неуместны, а болельщикам нужно набраться терпения." *лядь! Ну всё, как во всей стране по всем вопросам - "ДАВАЙТЕ ЕЩЁ ПОТЕРПИМ"!!! Терпилы, в общем...(((
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Persona_non_Grata
1682093596
С таким составом Абаскаль и так сделал серьезный шаг ( до начала чемпионата я с трудом представлял команду в пятерке ), а по факту нас чуть ли не в конкуренты к Зениту записали - сравните уровень игроков !!! Да сейчас идем 3-ми, да БЕЗДАРНО вылетели из кубка, да у команды весной спад... Но... - идем 3-ми, а это с таким составом совсем не плохо, а если учесть что травмированы ВЕДУЩИЕ игроки, то и ОЧЕНЬ не плохо. ДА - у команды спад и прежде всего эмоционально-психологический, но спад бывает у всех ... Команда строится и надеюсь летом будут конкурентоспособные приобретения, да и не гоже тренеров менять как перчатки.
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гууд
1682096953
Тренерская традиция Спартака продолжается) до конца сезона уже спартачи понесут его на плаху и будут восхвалять нового тренера, который как обычно, именно он был и нужен ))))
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САНЁК17
1682099356
Правильный ход, дайте работать тренеру, не пожалеете
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ySS
1682099653
Абаскаль... неплохо начал сезон, потом полный провал после зимней паузы. Доверие может закончиться и отставкой, и побегом, как предыдущий итальянский. Валера... то, что получается в Ростове, не факт, что получится в Спартаке... Хотя он значительно повзраслел...
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raritet
1682101261
Смысла нет в шараханьях. Нужно дать испанцу хотя бы года три.
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kazak1975
1682111130
Абасраль не виноват. С любым тренером будет подобный результат.
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alefreddy
1682114430
тренер хороший а состав надо подчистить
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Oldtrafford83
1682139235
Надо дать ему время, с такими игроками в тройке уже неплохо, а спад бывает у всех!
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