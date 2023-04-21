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  • Неймар назвал клуб, в котором точно сыграет до завершения карьеры

Неймар назвал клуб, в котором точно сыграет до завершения карьеры

21 апреля 2023, 11:46

Нападающий «ПСЖ» Неймар посетил матч «Сантоса» и пообещал вернуться в бразильский клуб.

«Так приятно вернуться домой спустя почти 10 лет. К сожалению, была ничья, я хотел победы и пришeл поддержать «Сантос».

Мне было приятно ощутить любовь болельщиков. Это клуб, который открыл свои двери для меня и открыл меня миру. Я мечтаю вернуться сюда. Однажды я это сделаю», – цитирует Неймара UOL.

  • Неймар – воспитанник «Сантоса».
  • Игрок сейчас травмирован. Он не сыграет раньше следующего сезона.
  • Контракт Неймара с «ПСЖ» действует до 2027 года.

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Источник: «Чемпионат»
Бразилия. Серия А Сантос ПСЖ Неймар
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