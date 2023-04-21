Неймар назвал клуб, в котором точно сыграет до завершения карьеры

Нападающий «ПСЖ» Неймар посетил матч «Сантоса» и пообещал вернуться в бразильский клуб.
«Так приятно вернуться домой спустя почти 10 лет. К сожалению, была ничья, я хотел победы и пришeл поддержать «Сантос».
Мне было приятно ощутить любовь болельщиков. Это клуб, который открыл свои двери для меня и открыл меня миру. Я мечтаю вернуться сюда. Однажды я это сделаю», – цитирует Неймара UOL.
- Неймар – воспитанник «Сантоса».
- Игрок сейчас травмирован. Он не сыграет раньше следующего сезона.
- Контракт Неймара с «ПСЖ» действует до 2027 года.
Источник: «Чемпионат»