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    • Неймар назвал клуб, в котором точно сыграет до завершения карьеры

    Неймар назвал клуб, в котором точно сыграет до завершения карьеры

    Нападающий «ПСЖ» Неймар посетил матч «Сантоса» и пообещал вернуться в бразильский клуб.

    «Так приятно вернуться домой спустя почти 10 лет. К сожалению, была ничья, я хотел победы и пришeл поддержать «Сантос».

    Мне было приятно ощутить любовь болельщиков. Это клуб, который открыл свои двери для меня и открыл меня миру. Я мечтаю вернуться сюда. Однажды я это сделаю», – цитирует Неймара UOL.

    • Неймар – воспитанник «Сантоса».
    • Игрок сейчас травмирован. Он не сыграет раньше следующего сезона.
    • Контракт Неймара с «ПСЖ» действует до 2027 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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