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    Моуринью объяснил, почему у него много седых волос

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Фейеноордом» (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

    «Вы можете понять, почему у меня так много седых волос. Я провел 150 матчей в еврокубках, я видел все. Я сказал игрокам, что сегодня все будет не так, как против «Зальцбурга» или «Буде-Глимта». Я сказал им, что счет 1:0 на 90-й минуте будет идеален.

    Я рад за парней», – цитирует Моуринью Roma Press.

    • «Рома» вышла в полуфинал Лиги Европы.
    • Римский клуб сыграет в 1/2 финала с «Байером».

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    Источник: Sport24

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