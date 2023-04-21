Моуринью объяснил, почему у него много седых волос

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Фейеноордом» (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Вы можете понять, почему у меня так много седых волос. Я провел 150 матчей в еврокубках, я видел все. Я сказал игрокам, что сегодня все будет не так, как против «Зальцбурга» или «Буде-Глимта». Я сказал им, что счет 1:0 на 90-й минуте будет идеален.

Я рад за парней», – цитирует Моуринью Roma Press.