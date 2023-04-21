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    Пять клубов из одной страны вышли в полуфиналы еврокубков

    В полуфиналах еврокубков в сезоне-2022/23 сыграют пять команд из Италии.

    «Милан» и «Интер» вышли в 1/2 финала в Лиге чемпионов, «Ювентус» и «Рома» – в Лиге Европы, «Фиорентина» – в Лиге конференций.

    Испании представлена в полуфиналах еврокубков двумя клубами: «Реал» сыграет в Лиге чемпионов, а «Севилья» – в Лиге Европы.

    До полуфиналов также добрались две английские команды: «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а «Вест Хэм» – Лиги конференций.

    По одному клубу представляют Германию («Байер» в Лиге Европы), Швейцарию и Нидерланды («Базель» и АЗ в Лиге конференций).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2101

      ItalianFootball 34 минуты назад

      Выходить то мы мостаки, а вот с победами в финальном матче грустно.

      0
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      Рейтинг: +14429

      Алексей З 2 часа назад

      Вива Италия !!!

      0
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      Рейтинг: +4941

      Питерский князь 2 часа назад

      Мы тоже, если бы играли, то все наше 5 или 6 клубов, уже не играли.
      :)))

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      Рейтинг: +535

      Aleksey! 2 часа назад

      Эпоха английского первенства в Европе закончилась?)
      Итальянские клубы показывают удивительный футбол.

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      Рейтинг: +1491

      elessar arnor > Aleksey! 2 часа назад

      алкаш, норм футбол показывал Наполи, остальные были мертвые да и с сеткой откровенно везло

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      Рейтинг: +535

      Aleksey! > elessar arnor 52 минуты назад

      Алкаш?! С чего такой наезд?
      Своё мнение высказывать - значит сразу оскорбления?!
      Роме вчера тоже везло?
      А МЮ просто не повезло?))

      0
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