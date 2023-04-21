Пять клубов из одной страны вышли в полуфиналы еврокубков

В полуфиналах еврокубков в сезоне-2022/23 сыграют пять команд из Италии.

«Милан» и «Интер» вышли в 1/2 финала в Лиге чемпионов, «Ювентус» и «Рома» – в Лиге Европы, «Фиорентина» – в Лиге конференций.

Испании представлена в полуфиналах еврокубков двумя клубами: «Реал» сыграет в Лиге чемпионов, а «Севилья» – в Лиге Европы.

До полуфиналов также добрались две английские команды: «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а «Вест Хэм» – Лиги конференций.

По одному клубу представляют Германию («Байер» в Лиге Европы), Швейцарию и Нидерланды («Базель» и АЗ в Лиге конференций).