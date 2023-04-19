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    Губерниев иронично отреагировал на отказ сборной России от турнира в Азии

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на решение сборной России отказаться от участия в турнире азиатских сборных.

    «В принципе, если когда-нибудь нас позовут играть в отборах на футбольные ЧМ и ЧЕ, мы всегда сможем гордо отказаться, сославшись на усталость наших футболистов. Да и в еврокубках нагрузка большая!

    Будем беречь честь нашего усталого футбола», – написал Губерниев.

    • В турнире сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
    • Чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
    • Его спонсором будет «Газпром».

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    19.04.2023 23:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +279

      dauzhhhhh 1 час назад

      Ему бы на фронт...А то ведь выступать ведущим на Z концерте, ртом работать ---это не то что надо., шобы защищать Zидеи )))

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