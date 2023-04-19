Губерниев иронично отреагировал на отказ сборной России от турнира в Азии

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на решение сборной России отказаться от участия в турнире азиатских сборных.

«В принципе, если когда-нибудь нас позовут играть в отборах на футбольные ЧМ и ЧЕ, мы всегда сможем гордо отказаться, сославшись на усталость наших футболистов. Да и в еврокубках нагрузка большая!

Будем беречь честь нашего усталого футбола», – написал Губерниев.