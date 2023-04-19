Губерниев иронично отреагировал на отказ сборной России от турнира в Азии

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на решение сборной России отказаться от участия в турнире азиатских сборных.
«В принципе, если когда-нибудь нас позовут играть в отборах на футбольные ЧМ и ЧЕ, мы всегда сможем гордо отказаться, сославшись на усталость наших футболистов. Да и в еврокубках нагрузка большая!
Будем беречь честь нашего усталого футбола», – написал Губерниев.
- В турнире сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
- Чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
- Его спонсором будет «Газпром».
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева