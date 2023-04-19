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  • Губерниев иронично отреагировал на отказ сборной России от турнира в Азии

Губерниев иронично отреагировал на отказ сборной России от турнира в Азии

19 апреля 2023, 23:12
2

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на решение сборной России отказаться от участия в турнире азиатских сборных.

«В принципе, если когда-нибудь нас позовут играть в отборах на футбольные ЧМ и ЧЕ, мы всегда сможем гордо отказаться, сославшись на усталость наших футболистов. Да и в еврокубках нагрузка большая!

Будем беречь честь нашего усталого футбола», – написал Губерниев.

  • В турнире сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
  • Чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
  • Его спонсором будет «Газпром».

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Россия Губерниев Дмитрий
Комментарии (2)
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serglider
1681960075
Тут важно не участие в турнире, а его последствия! Если бы было все легко и просто, то Бразилия или Аргентина могли играть в КОНКАКАФ и выносить там всех подряд, однако они почему-то этого не делают? Наверное в ФИФА это так не работает, что можно сидеть на двух-трех стульях одновременно: сегодня ты играешь в УЕФА, завтра в Азии, послезавтра в Океании))) Чефир же сказал, что ситуация с российским футболом будет длится до завершения СВО, а наши пропогондоны поют в унисон, что в Незалежной вот-вот все закончится: люди, техника, боеприпасы, электричество, финансовая помощь... Осталось лишь немного подождать)))
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Fialet
1682004191
Впервые поддерживаю губошлёпа.
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