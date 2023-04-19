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  • Игрок «Крыльев» Цыпченко – после матча с «Краснодаром»: «Как можно допускать такое судейство?»

Игрок «Крыльев» Цыпченко – после матча с «Краснодаром»: «Как можно допускать такое судейство?»

19 апреля 2023, 22:39
8

Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко недоволен судейством в кубковом матче с «Краснодаром» (2:2; 0:3 по пенальти).

«Сыграли на характере, молодцы! Сегодня все достойно играли, выложились на сто процентов и вытащили эту ничью.

Меня не было в перерыве, не знаю, что Игорь Витальевич Осинькин говорил, но это явно был характер в связи с «очень хорошим» судейством. В очередной раз недоволен. Это намеренные действия арбитра, что за желтая? За что удалять? Как можно допускать такое судейство в матчах на вылет? Передаю привет!» – сказал Цыпченко.

  • Матч в поле обслуживал москвич Павел Шадыханов.
  • «Крылья» вылетели из Кубка.
  • «Краснодар» на 1-м этапе финала Пути регионов сыграет с «Акроном».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Крылья Советов Краснодар Цыпченко Дмитрий
Комментарии (8)
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Дядя Серёжа
1681960316
Как всегда у проигравших после игры судьи продажные... А может перед игрой просто тупые?.. Хотя если продолжить логику... Если тупые, то что их остановит покупаться на глазах миллионов (ну тысяч) людей
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serglider
1681961297
А чё не так? Героически вытащили игру и сами обосрались на пробитии пенальти, запулив дважды в стиле регби))) При чем тут удаление? Игра показала, что и в неполном составе КС могли успешно играть с Краснодаром, осталось только реализовать пенальти, как раз этого и не смогли сделать.
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Sviro
1681967936
Как можно не попасть в ворота с 11-ти метров? Кривоногое м. у. д. а. ч. ь. ё!!!
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paracetamol
1681970532
Сколько раз про судейство, а воз и ныне там. Коррупция неискоренима?
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