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    Игрок «Крыльев» Цыпченко – после матча с «Краснодаром»: «Как можно допускать такое судейство?»

    Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко недоволен судейством в кубковом матче с «Краснодаром» (2:2; 0:3 по пенальти).

    «Сыграли на характере, молодцы! Сегодня все достойно играли, выложились на сто процентов и вытащили эту ничью.

    Меня не было в перерыве, не знаю, что Игорь Витальевич Осинькин говорил, но это явно был характер в связи с «очень хорошим» судейством. В очередной раз недоволен. Это намеренные действия арбитра, что за желтая? За что удалять? Как можно допускать такое судейство в матчах на вылет? Передаю привет!» – сказал Цыпченко.

    • Матч в поле обслуживал москвич Павел Шадыханов.
    • «Крылья» вылетели из Кубка.
    • «Краснодар» на 1-м этапе финала Пути регионов сыграет с «Акроном».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    19.04.2023 22:39
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