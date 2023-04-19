Игрок «Крыльев» Цыпченко – после матча с «Краснодаром»: «Как можно допускать такое судейство?»

Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко недоволен судейством в кубковом матче с «Краснодаром» (2:2; 0:3 по пенальти).

«Сыграли на характере, молодцы! Сегодня все достойно играли, выложились на сто процентов и вытащили эту ничью.

Меня не было в перерыве, не знаю, что Игорь Витальевич Осинькин говорил, но это явно был характер в связи с «очень хорошим» судейством. В очередной раз недоволен. Это намеренные действия арбитра, что за желтая? За что удалять? Как можно допускать такое судейство в матчах на вылет? Передаю привет!» – сказал Цыпченко.