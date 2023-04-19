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    КДК отменил красную карточку Талалаева за бросок бутылки

    КДК РФС отменил удаление главного тренера «Химок» Андрея Талалаева за бросок бутылки на поле в матче с «Крыльями Советов» (0:0) в 23-м туре РПЛ.

    «Талалаев был удалeн за бросок бутылки. Клуб «Химки» обратился за отменой красной карточки. Мы отправили все документы в ЭСК. ЭСК заключил, что Талалаев был удалeн неправильно. Можно было ограничится жeлтой карточкой.

    Андрей Талалаев принимал участие в заседании. Мы приняли решение отменить красную карточку, но оштрафовать на 50 тысяч рублей», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    • Это был 1-й матч Талалаева после возвращения в «Химки».
    • Тренер рисковал пропустить следующий матч против «Торпедо» – своего бывшего клуба.
    • «Химки» идут в зоне вылета.

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    Источник: «Чемпионат»

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