Хвича обратился к фанатам «Наполи» после вылета из Лиги чемпионов

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия опубликовал обращение к болельщикам после вылета из Лиги чемпионов от «Милана».

«Мне тяжело видеть ваши глаза, полные слез. Я не смог принести вам счастье. Сделаю все, чтобы извлечь урок из этого.

Благодарен вам за поддержку, я ее постоянно чувствую! Люблю вас и обещаю, что мы будем сильнее!» – написал Кварацхелия в социальной сети.