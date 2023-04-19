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    Хвича обратился к фанатам «Наполи» после вылета из Лиги чемпионов

    Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия опубликовал обращение к болельщикам после вылета из Лиги чемпионов от «Милана».

    «Мне тяжело видеть ваши глаза, полные слез. Я не смог принести вам счастье. Сделаю все, чтобы извлечь урок из этого.

    Благодарен вам за поддержку, я ее постоянно чувствую! Люблю вас и обещаю, что мы будем сильнее!» – написал Кварацхелия в социальной сети.

    • В ответном матче Хвича не забил пенальти.
    • «Наполи» лидирует в Серии А.
    • «Милан» в полуфинале встретится с «Интером» или «Бенфикой».

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    Источник: «Бомбардир»

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