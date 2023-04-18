Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «УЕФА – заложники ситуации»: генсек РФС – об отстранении России

«УЕФА – заложники ситуации»: генсек РФС – об отстранении России

18 апреля 2023, 23:17
8

Генсек РФС Максим Митрофанов высказался об отстранении России от международных соревнований.

— Какой дедлайн у истории с Азией и УЕФА?

— Нет слово дедлайн здесь. Нет такого, что до какой‑то даты ты перешeл или нет. Линия была 31 декабря. Сейчас у нас сильно больше времени. Потому что у УЕФА нет таких жестких обязательств. По всей совокупности вопросов говорим с УЕФА и ФИФА.

Все может случиться. Сегодня все могут быть жeстко консервативны, давайте подождем, а завтра скажут, что давайте, да, кого‑то допустим. Мы бьемся, чтобы это «кого‑то», например, детей, случилось как можно раньше.

Надо понимать, что бан — бессрочный. До особого распоряжения УЕФА и ФИФА. Поэтому здесь нет никаких дедлайнов. Это и плохо тоже. Потому что когда вы не знаете, насколько вы строите свои планы, какие бы негативные они не были, вам сложнее строить.

Представьте ситуацию, вам говорят, что дают вам вынужденный отпуск, платить нечем, но на три года. Это одно. Или говорят: «Слушай, ты там приходи, позванивай иногда».

— Если бы УЕФА назвал конкретные сроки — например, три года…

— Давайте без «если бы да кабы». Это можно по‑разному оценивать. Лучше бы они не принимали это решение. В том числе слишком быстро принятое, мне кажется. И они сейчас заложники этой ситуации.

— Есть ощущения, что в УЕФА меняются настроения? Или тот же настрой — ждущий режим?

— Повторюсь, они заложники ситуации тоже. Мы все рассматриваем УЕФА исключительно с точки зрения футбольного норматворчества. А они в том числе организация, которая существует в условиях реальности. Поверьте, им тоже много кто может позвонить, написать, потребовать. Они вынуждены в этом жить. Они за то, чтобы футбол был. Против любого бана.

Для них это тоже экстренная ситуация, они очень недовольны этим. УЕФА не хочет, чтобы мы уходили.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

Еще по теме:
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
Слуцкий резко отреагировал на второе увольнение за месяц 19
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3! 8
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BRO_football
1681850268
Ну так сроки окончания бана всем уже давно известны. И Митрофанов знает этот срок. Это срок - окончание той самой "причины", почему Россия была отстранена от международных соревнований
Ответить
mutabor0992
1681850701
Заложники или Залошники?И о ком идет речь?
Ответить
ivany4
1681851370
Ярчайший пример словоблудия чиновника! Сказать много и ничего не сказать. Хотя до этого вроде бы "заботились" о сборной. Но тут гордо отказываются от турнира CAFA. А ларчик просто открывается. Если Россия будет играть, на чиновников РФС наложат санкции. И прощай поездки в Европу и вечные разговоры ни о чем. Лучше будем платить ФИФА и УЕФА и ждать у моря погоды.)) Да, господин Митрофанов.
Ответить
aldo conte
1681869370
Господин Митрофанов ошибается, заложники ситуации - российский футбол, команды, игроки, болельщики. Как только закончится известная операция и Россия выполнит определенные требования, с нами начнут общаться и контактировать. Надо вести себя прилично и не нарушать международные законы и правила. Хулиганов всегда наказывали, наказывают и будут наказывать. Если вы хотите жить в мировом сообществе, придерживайтесь определенных правил, если не хотите - милости просим на задворки к Северной Корее, Ирану и т.д.
Ответить
nemolod
1681885608
Ситуация давно понятная - выступать в турнирах не дают,а в Азию переходить не хочется (евробизнес пропадет) !
Ответить
Главные новости
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
1
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
1
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
5
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
Все новости
Все новости
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
5
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
13
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
16
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
1
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
3
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
7
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
5
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
4
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
2
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+