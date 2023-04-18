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Ловчев назвал лучшего форварда весенней части сезона РПЛ

18 апреля 2023, 20:05

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Много похвал Глушенкову, как ранее Пиняеву, но я бы все равно выделял Дзюбу — он оттягивает на себя внимание защитников, он на первом плане у журналистов, он как бы забирает на себя все, давая остальным творить без такого давления и внимания.

Дзюба не только самый известный в этой команде, но сейчас он лучший форвард этой весны в РПЛ. Казалось, идет с горочки, не получилось в Турции, но в России он хорош.

Говорят о том, что у него мотивация — чем больше критики, тем лучше играет. Но я скажу только о футболе — он игрок-то сильный сам по себе. С возрастом он, конечно, меньше бегает, но голова там в порядке — не делает лишнего.

Он главный в этой команде. И вещи правильные говорит: вот сказал, что «Спартак» — самый популярный клуб в стране», – сказал Ловчев.

  • Дзюба в команде с февраля.
  • У него контракт до лета.
  • Дзюба забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 6 матчах после возвращения в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Ловчев Евгений
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