Защитник «Брентфорда»: «Мы с Холандом щипали друг друга»

Игрок «Брентфорда» Бен Ми рассказал о борьбе с Эрлингом Холандом на футбольном поле.
«Он мощный парень, и у нас была небольшая толкотня. Мы с ним щипали друг друга.
Кто щипался больше? Он, честно говоря. Но я не возражаю против этого, мне это вполне нравится», – заявил Ми.
- В ноябре «Брентфорд» победил «Манчестер Сити» со счетом 2:1.
- 28 мая команды сыграют снова в 38-м туре АПЛ.
- Холанд после переезда в Англию забил 47 голов в 40 матчах во всех турнирах.
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Источник: Daily Mail