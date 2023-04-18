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    Защитник «Брентфорда»: «Мы с Холандом щипали друг друга»

    Игрок «Брентфорда» Бен Ми рассказал о борьбе с Эрлингом Холандом на футбольном поле.

    «Он мощный парень, и у нас была небольшая толкотня. Мы с ним щипали друг друга.

    Кто щипался больше? Он, честно говоря. Но я не возражаю против этого, мне это вполне нравится», – заявил Ми.

    • В ноябре «Брентфорд» победил «Манчестер Сити» со счетом 2:1.
    • 28 мая команды сыграют снова в 38-м туре АПЛ.
    • Холанд после переезда в Англию забил 47 голов в 40 матчах во всех турнирах.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 13:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1688

      Fialet 1 час назад

      Это что за голубые намёки?

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