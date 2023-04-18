Защитник «Брентфорда»: «Мы с Холандом щипали друг друга»

Игрок «Брентфорда» Бен Ми рассказал о борьбе с Эрлингом Холандом на футбольном поле.

«Он мощный парень, и у нас была небольшая толкотня. Мы с ним щипали друг друга.

Кто щипался больше? Он, честно говоря. Но я не возражаю против этого, мне это вполне нравится», – заявил Ми.

В ноябре «Брентфорд» победил «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

28 мая команды сыграют снова в 38-м туре АПЛ.

Холанд после переезда в Англию забил 47 голов в 40 матчах во всех турнирах.

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