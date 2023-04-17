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    Талалаев ответил Карпину, который призвал его не открывать рот

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поздравил всех православных с Пасхой, упомянув тренера «Ростова» Валерия Карпина.

    • Талалаев получил красную карточку в матче с «Крыльями». Он бросил бутылку с водой на поле.
    • Комментируя решение арбитра, Талалаев заявил: «Мы не растим Комличенко, а говорим правду в лицо».
    • Карпин ответил: «Пускай про игроков «Ростова» забудет и рот не открывает».

    «Вчера начался светлый праздник Пасхи. Желаю, чтобы Пасха принесла вам теплоту и радость в сердце. Всем здоровья, мира благополучия и добра. С праздником!

    P. S. И Валере тоже», — написал Талалаев в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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