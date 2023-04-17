Талалаев ответил Карпину, который призвал его не открывать рот

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поздравил всех православных с Пасхой, упомянув тренера «Ростова» Валерия Карпина.

Талалаев получил красную карточку в матче с «Крыльями». Он бросил бутылку с водой на поле.

Комментируя решение арбитра, Талалаев заявил: «Мы не растим Комличенко, а говорим правду в лицо».

Карпин ответил: «Пускай про игроков «Ростова» забудет и рот не открывает».

«Вчера начался светлый праздник Пасхи. Желаю, чтобы Пасха принесла вам теплоту и радость в сердце. Всем здоровья, мира благополучия и добра. С праздником!

P. S. И Валере тоже», — написал Талалаев в соцсетях.