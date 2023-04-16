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    Карпин – Талалаеву: «Пускай про игроков «Ростова» забудет и рот не открывает»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после ничьей с «Зенитом» ответил на слова Андрея Талалаева.

    • Главный тренер «Химок» получил красную карточку в матче с «Крыльями». Он бросил бутылку с водой на поле.
    • Комментируя решение арбитра, Талалаев заявил: «Мы не растим Комличенко, а говорим правду в лицо».

    – Вчера главный тренер «Химок» Андрей Талалаев сказал фразу про «Растить Комличенко». Многих болельщиков она задела. Можете как-то прокомментировать?

    – Могу сказать Талалаеву, чтобы смотрел за своими игроками, разговаривал про своих игроков, если запомнил их имена уже в третий раз. Или он просто не успевает запоминать, не знаю. Пускай про игроков «Ростова» забудет и рот не открывает.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2023 22:13
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