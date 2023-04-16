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    «Спустись и скажи мне в лицо»: Рюдигера оскорбляли на расовой почве, когда он дарил майку ребенку

    У защитника «Реала» Антонио Рюдигера случился конфликт с болельщиком после матча 29-го тура Примеры против «Кадиса» (2:0).

    Когда немец дарил майку юному фанату, у него завязалась словесная перепалка с болельщиком «Кадиса». Рюдигер сказал: «Если ты смелый, спустись и скажи мне в лицо».

    В это же время в Рюдигера с трибун летели посторонние предметы. По сведениям источников, Антонио называли «сукиным сыном» и «черным ублюдком».

    Уходя в раздевалку, немец вступил в потасовку еще и с игроком «Кадиса» Рубеном Алькарасом.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 13:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3850

      Эном айс 1 час назад

      Я не к месту..)
      Каждый раз, читая про этого борца за права всплывает в голове (из детства)
      Рюдигер Абрамчик. И почему-то голос Маслаченко, с удовольствием выговаривающим этот оксюморон..)
      Качественный был немецкий (именно немецкий нибелунг)) нападающий, и за Шальке, и за Дортмунд и мальца за сборную поиграл. Но совокупность имени и фамилии всегда веселила..
      Ну,это к слову...)

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