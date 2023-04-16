«Спустись и скажи мне в лицо»: Рюдигера оскорбляли на расовой почве, когда он дарил майку ребенку

У защитника «Реала» Антонио Рюдигера случился конфликт с болельщиком после матча 29-го тура Примеры против «Кадиса» (2:0).

Когда немец дарил майку юному фанату, у него завязалась словесная перепалка с болельщиком «Кадиса». Рюдигер сказал: «Если ты смелый, спустись и скажи мне в лицо».

В это же время в Рюдигера с трибун летели посторонние предметы. По сведениям источников, Антонио называли «сукиным сыном» и «черным ублюдком».

Уходя в раздевалку, немец вступил в потасовку еще и с игроком «Кадиса» Рубеном Алькарасом.