«Спустись и скажи мне в лицо»: Рюдигера оскорбляли на расовой почве, когда он дарил майку ребенку

Я не к месту..)
Каждый раз, читая про этого борца за права всплывает в голове (из детства)
Рюдигер Абрамчик. И почему-то голос Маслаченко, с удовольствием выговаривающим этот оксюморон..)
Качественный был немецкий (именно немецкий нибелунг)) нападающий, и за Шальке, и за Дортмунд и мальца за сборную поиграл. Но совокупность имени и фамилии всегда веселила..
Ну,это к слову...)
У защитника «Реала» Антонио Рюдигера случился конфликт с болельщиком после матча 29-го тура Примеры против «Кадиса» (2:0).
Когда немец дарил майку юному фанату, у него завязалась словесная перепалка с болельщиком «Кадиса». Рюдигер сказал: «Если ты смелый, спустись и скажи мне в лицо».
В это же время в Рюдигера с трибун летели посторонние предметы. По сведениям источников, Антонио называли «сукиным сыном» и «черным ублюдком».
Уходя в раздевалку, немец вступил в потасовку еще и с игроком «Кадиса» Рубеном Алькарасом.