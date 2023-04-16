Малком объяснил, почему его жена будет рожать не в России

"В нашей стране любят всех ребятишек. Рожайте себе на здоровье, сколько хотите: чёрненьких, беленьких, красненьких, хоть голубых, хоть розовых в полосочку , хоть серых в яблочках, пожалуйста! "(с)
Цирк....)
Нападающий «Зенита» Малком высказался о предстоящих родах супруги.
— Как себя чувствует ваша супруга? Правильно ли мы понимаем, что она с вами в Петербурге и долгожданный ребенок появится на свет именно здесь?
— Спасибо, все хорошо, она замечательно себя чувствует. Да, она была в Петербурге, но на днях отправится в Бразилию, чтобы быть ближе ко всем родственникам, ведь это очень важно для будущей мамы. Так что роды пройдут там, а не здесь.
- У Малкома с февраля есть российский паспорт.
- Он самый дорогой игрок в РПЛ (27 миллионов евро).
- Малком с 16 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.