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    Малком объяснил, почему его жена будет рожать не в России

    Нападающий «Зенита» Малком высказался о предстоящих родах супруги.

    — Как себя чувствует ваша супруга? Правильно ли мы понимаем, что она с вами в Петербурге и долгожданный ребенок появится на свет именно здесь?

    — Спасибо, все хорошо, она замечательно себя чувствует. Да, она была в Петербурге, но на днях отправится в Бразилию, чтобы быть ближе ко всем родственникам, ведь это очень важно для будущей мамы. Так что роды пройдут там, а не здесь.

    • У Малкома с февраля есть российский паспорт.
    • Он самый дорогой игрок в РПЛ (27 миллионов евро).
    • Малком с 16 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3829

      Эном айс 46 минут назад

      "В нашей стране любят всех ребятишек. Рожайте себе на здоровье, сколько хотите: чёрненьких, беленьких, красненьких, хоть голубых, хоть розовых в полосочку , хоть серых в яблочках, пожалуйста! "(с)
      Цирк....)

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