Малком объяснил, почему его жена будет рожать не в России

Нападающий «Зенита» Малком высказался о предстоящих родах супруги.

— Как себя чувствует ваша супруга? Правильно ли мы понимаем, что она с вами в Петербурге и долгожданный ребенок появится на свет именно здесь?

— Спасибо, все хорошо, она замечательно себя чувствует. Да, она была в Петербурге, но на днях отправится в Бразилию, чтобы быть ближе ко всем родственникам, ведь это очень важно для будущей мамы. Так что роды пройдут там, а не здесь.