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  • Представитель Миранчука: «Многие команды Италии и Европы заинтересованы в Алексее»

Представитель Миранчука: «Многие команды Италии и Европы заинтересованы в Алексее»

16 апреля 2023, 08:21

Мирко Левати, менеджер по коммуникациям футбольного агентства GG11, высказался о будущем своего клиента – полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Мы еще ничего не обсуждали. Сейчас многие команды из Италии и Европы заинтересованы в Алексее. У него есть хорошие варианты для рассмотрения. Но пока он думает только о «Торино». Посмотрим, что будет ближе к лету.

Хочет ли Алексей остаться в команде? Не могу сказать», – прокомментировал Левати.

  • Российский полузащитник с 2020 года играет в Серии А.
  • Трансфер футболиста принадлежит «Аталанте», но этот сезон он проводит в «Торино» на правах аренды.
  • Сумма выкупа Миранчука – 13 миллионов евро.

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Источник: Sport24
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Торино Аталанта Миранчук Алексей
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