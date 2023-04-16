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    Представитель Миранчука: «Многие команды Италии и Европы заинтересованы в Алексее»

    Мирко Левати, менеджер по коммуникациям футбольного агентства GG11, высказался о будущем своего клиента – полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

    «Мы еще ничего не обсуждали. Сейчас многие команды из Италии и Европы заинтересованы в Алексее. У него есть хорошие варианты для рассмотрения. Но пока он думает только о «Торино». Посмотрим, что будет ближе к лету.

    Хочет ли Алексей остаться в команде? Не могу сказать», – прокомментировал Левати.

    • Российский полузащитник с 2020 года играет в Серии А.
    • Трансфер футболиста принадлежит «Аталанте», но этот сезон он проводит в «Торино» на правах аренды.
    • Сумма выкупа Миранчука – 13 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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