Представитель Миранчука: «Многие команды Италии и Европы заинтересованы в Алексее»

Мирко Левати, менеджер по коммуникациям футбольного агентства GG11, высказался о будущем своего клиента – полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Мы еще ничего не обсуждали. Сейчас многие команды из Италии и Европы заинтересованы в Алексее. У него есть хорошие варианты для рассмотрения. Но пока он думает только о «Торино». Посмотрим, что будет ближе к лету.

Хочет ли Алексей остаться в команде? Не могу сказать», – прокомментировал Левати.